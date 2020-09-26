DxOMark, İncelemelerdeki Gecikmenin Nedenini Açıkladı

Teknolojik cihazları birçok açıdan değerlendiren bir web sitesi olan DxOMark, son zamanlarda incelemelerde yaşanan gecikmenin nedenini açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan ekip, test protokollerinde bazı değişiklikler yaptıklarını ve bu nedenle bazı incelemeleri ertelemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Akıllı telefonları, lensleri ve kameraları bilimsel olarak değerlendiren bir web sitesi kuruluşu olan DxOMark, son kamera incelemesini yaklaşık bir ay önce, Xiaomi Mi 10 Ultra için yayınlamıştı. 11 Ağustos'ta yayınlanan bu incelemenin ardından yaklaşık 1,5 aydır yeni bir kamera incelemesi yayınlamayan şirket, son zamanlarda yaşanan bu gecikmenin nedenini açıkladı.

DxOMark'ın resmi Twitter hesabı tarafından yapılan paylaşıma göre şirket, test protokollerinde bazı değişiklikler yapıyor ve bu sebeple incelemeleri ertelemek zorunda kaldılar. Şirket tarafından yapılan duyurunun tamamında, "Test protokollerimizde bazı heyecan verici değişiklikler yapıyoruz ve bunu yaparken #DXOMARK incelemelerimizden bazılarını erteledik. Ekim sonunda burada olacak yeni puanlar için can attığınızı biliyoruz. Daha fazla bilgi için takipte kalın" ifadelerine yer verildi.

DxOMark'ın yeni incelemelerinde hangi cihazları göreceğiz?

Temmuz ayında LG V60 ThinQ 5G için ve ağustos ayında Xiaomi Mi 10 Ultra için kamera incelemeleri yayınlayan DxOMark'ın takipçilerinden uzak kaldığı süre zarfında özellikle Samsung cephesinde büyük gelişmeler yaşandı. Kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse ağustos başında yeni Galaxy Note20 ailesini duyuran şirket, bu ayın başında ise katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold2'yi tüm detaylarıyla açıklamıştı.

Samsung'un yanında Tayvan merkezli teknoloji üreticisi Asus da yeni nesil Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro modellerini geçtiğimiz ağustos ayının sonunda düzenlenen bir etkinlikle ilk kez göstermişti. Son olarak ise Japon üretici Sony'nin Xperia 5 II modelini geçtiğimiz hafta görmüştük.

Tüm bu telefonları bir araya getirecek olursak DxOMark'ın önümüzdeki dönemlerde Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Z Fold2, yeni Galaxy S20 FE, Asus Zenfone 7, Zenfone 7 Pro ve Sony Xperia 5 II telefonları için inceleme yayınlaması muhtemel görünüyor. Ayrıca önümüzdeki ay piyasaya sürülecek yeni telefonlarla listenin daha da uzayacağı söylenebilir.