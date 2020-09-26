PC Sıcaklığını Ölçmek İçin En İyi Programlar

Kullanıcılar, bilgisayarın performans sınırı zorlayacak işlemler yaptığı zaman ya da dış etkenlere bağlı olarak her bilgisayar ısınabilir. Önemli olan işlemci sıcaklık ölçme gibi testlerle bilgisayar sıcaklığı kontrol altında tutmaktır. Sizin için kolayca kullanabileceğiniz en iyi PC sıcaklık ölçme programlarını listeledik.

Her bilgisayarın belirli bir performans sunma sınırı vardır. Kullanıcı, bilgisayarın performansını zorlayacak işlemler yaptığı zaman ya da farklı dış etkenlere bağlı olarak bilgisayarlar ısınabilir. Isınma bir sorun değildir ancak bilgisayarın çok ısınıyor olması olası sorunların önünü açacaktır. Bu noktada, bir PC sıcaklık ölçme programı kullanmanız önerilir. PC sıcaklık ölçme programı ile bilgisayarınızın ısınma durumunu kontrol altına alabilirsiniz.

PC sıcaklık ölçme programları benzer bir sistem üzerine kuruludur. Bilgisayarınızın genel sıcaklığını ölçerler ya da bilgisayarınızdaki RAM, SSD, anakart gibi farklı bileşenler üzerindeki sıcaklığı ölçerler. Bilgisayar sıcaklık ölçme testleri için kullanabileceğiniz en iyi PC sıcaklık ölçme programları listesi hazırladık ve her programın öne çıkan özelliklerini sizin için anlattık.

En iyi PC sıcaklık ölçme programları:

HWMonitor

Hardware Monitor

Core Temp

SpeedFan

Rainmeter

HWİNFO

AIDA64 Extreme

Paessler PRTG

HWMonitor programı; bilgisayarınızın genel sıcaklığını, voltaj akımlarını, fanların çalışma durumunu, sabit sürücünüzü ve GPU sıcaklığını anlık olarak izleme imkanı sunar. Böylece bilgisayarınızın ısı durumunu her an izleyebilir ve hangi işlem sonrası bilgisayarda yoğun sıcaklık artışı olduğunu görebilirsiniz.

Programın ücretsiz sürümünü çalıştırdığınız zaman karşınıza donanımların genel değerlerini, maksimum ve minimum sıcaklık değerlerini gösteren bir tablo çıkar. Bu tablo ısınma durumuna göre anlık olarak değişir ve her bir bileşenin o an nasıl bir durumda olduğunu kullanıcıya gösterir.

Hardware Monitor, oldukça kolay çalışan bir PC sıcaklık ölçme programıdır. Bu nedenle Windows XP, Vista, 8, 8.1, 10 Linux gibi farklı işletim sistemleri ve versiyonlarında kolaylıkla kullanabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olan programın son derece basit ve görev odaklı bir arayüzü bulunuyor.

Programı çalıştırdığınız zaman karşınıza bilgisayarın genel sıcaklığını, fan hızını, donanımlara binen yükü ve voltaj akımlarını gösteren basit bir liste çıkıyor. Bu liste üzerinden sıcaklık verilerini anlık olarak kontrol ederek bilgisayarınızın her zaman uygun sıcaklıkta kalmasını sağlayabilirsiniz.

Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Core Temp, bilgisayarların işlemci çekirdek sıcaklıklarını ölçmek üzere geliştirilmiş bir programdır. Program; Intel, AMD, VIA gibi işlemciler başta olmak üzere tüm işlemcilerin çekirdek sıcaklıklarını, işlemciye binen yük miktarını anlık olarak ölçebiliyor ve kullanıcıya bir liste olarak sunuyor.

Core Temp programının en dikkat çeken özelliği ise bir mobil uygulamaya sahip olması. Android işletim sistemine sahip cihazlarınıza indirebileceğiniz mobil uygulaması sayesinde, çalışır durumda bıraktığınız uzaktaki bir bilgisayarın işlemci çekirdeğinin yük durumunu ve sıcaklık değerlerini anlık olarak uzaktan takip edebilirsiniz.

Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz SpeedFan, basit ama farklı seçenekler sunan arayüzü ile dikkat çekiyor. Program çalışmaya başladığı zaman bilgisayarın genel sıcaklığını, fan hızını, voltaj akımlarını, sabit disk sıcaklığını gösteren bir tablo sunuyor. Dilerseniz, tablodaki verileri bir grafik olarak görebilir ve böylecek bilgisayar sıcaklık ölçme işlemini grafikler üzerinden takip edebilirsiniz.

Program tarafından sunulan diğer avantajlar ise sıcaklık sensörünü ve fan hızını ayarlama imkanı. Bilgisayar bileşenlerinize elinizi bile sürmeden program üzerinden fanın hangi sıcaklıkta hangi hızda çalışacağını düzenleyebilir ve sıcaklık sensörlerinin hassasiyet değerlerini ayarlayabilirsiniz.

Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Rainmeter, özelleştirilebilir arayüzü ile ön plana çıkıyor. Programı çalıştırmaya başladığınız zaman karşınıza bilgisayarın genel sıcaklığını, CPU sıcaklığını, RAM sıcaklığını ve bu bileşenlerin kullandığı disk oranını gösteren bir tablo çıkıyor. Verilerin sunulduğu sekmeleri düzenleyerek kendinize özel bir izleme paneli oluşturabilirsiniz.

Oluşturduğunuz izleme panelini, programın sunduğu farklı temaları kullanarak kolayca özelleştirebilirsiniz. Tüm Windows işletim sistemi sürümlerinde sorunsuz olarak çalışan Rainmeter programı ile PC sıcaklık ölçme testlerinin sonuçlarını izlemek sizin için çok daha keyifli bir hale gelecektir.

Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz HWİNFO, ücretsiz PC sıcaklık ölçme programları arasında en detaylı performans sonuçlarını sunan programdır. Detaylı sonuçlar verdiği için programın arayüzü biraz daha karmaşık bir sistemden oluşuyor. Ancak birkaç kullanım sonrası alışacaksınız. Böylece bilgisayarınızın performans ve sıcaklık değerleri ile ilgili tüm detayları görüntüleyebilirsiniz.

Programı çalıştırdığınız zaman karşınıza bilgisayarın genel sıcaklığını, GPU sıcaklığını, CPU sıcaklığını, anakart sıcaklığını, farklı sürücülerin sıcaklığını ve bu bileşenlerin performans durumunu gösteren oldukça detaylı veriler çıkacak. Dilerseniz bu verileri grafik olarak da görebilirsiniz.

250’den fazla sıcaklık sensörü ile uyumlu olarak çalışabilen ve 50’den fazla ekran üzerinden bileşenlerin sıcaklık ve performans değerlerine ulaşabilmenize olanak sağlayan AIDA64 Extreme programı ücretli olarak hizmet sunuyor. Ancak programın 30 günlük deneme süresinden yararlanarak kullanma şansınız var.

AIDA64 Extreme programı, daha çok profesyonel kullanıcılara hitap ediyor demek yanlış olmaz. Çünkü ölçüm sonrası sunduğu veriler son derece detaylı. Genel sıcaklık ve bileşenlerin sıcaklık oranlarının yanı sıra bilgisayardaki her bir yazılımın ve donanımın performans değerlerini de gösteriyor.

Paessler PRTG programı da ücretli olarak hizmet veren ancak 30 günlük deneme süresinden yararlanarak kullanma şansınız olan bir program. Program yalnızca yüklü olduğu bilgisayardaki bileşen sıcaklıklarını ve performansını ölçmüyor, aynı zamanda yüklü olduğu bilgisayar ile aynı ağ altında bulunan cihazların da sıcaklık ve performansını ölçüyor.

Paessler PRTG programının da profesyonel bir kullanım sunduğunu söylemek yanlış olmaz. Program daha çok tek bir bilgisayar üzerinden birden çok cihazın kontrol edildiği sistemler için tavsiye ediliyor. Her türlü sıcaklık sensörüne uyumlu olan program, oldukça detaylı ölçüm test sonuçları sunuyor.

Görev Yöneticisi üzerinden PC sıcaklık ölçme:

Farklı bilgisayar sıcaklık ölçme programlarının sunduğu tablolardakine yakın verilere bilgisayarınızın Görev Yöneticisi üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bilgisayarınızın Görev Yöneticisi’ni açtığınız zaman Performans sekmesinin altında bilgisayarınızdaki bileşenlerin performans durumunu ve GPU sıcaklık değerini görüntüleyebilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra bileşenlerinizin üretici firmalarının resmi internet siteleri üzerinden indirebileceğiniz programlar sayesinde de bilgisayarınızın GPU, CPU gibi birimlerinin sıcaklık oranlarını izlemeniz mümkün. Bunun için üretici firmaların internet sitelerini ziyaret etmeniz ya da onlarla iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

Bilgisayar sıcaklık ölçme testleri için kullanabileceğiniz en iyi PC sıcaklık ölçme programları listesi hazırladık ve her programın öne çıkan özelliklerini sizin için anlattık. Listedeki programlar sayesinde bilgisayarınızın sıcaklık değerlerini anlık olarak öğrenebilir ve olası sorunların oluşmasının önüne geçebilirsiniz.