Techland, Dying Light: Bad Blood'ı Ücretsiz Olarak Veriyor

Techland, Dying Light oyununa sahip olan oyunculara Dying Light: Bad Blood'un Steam sürümünü ücretsiz olarak veriyor. PvPvE battle royal oyununa herhangi bir platformda sahipseniz, bu fırsatı kaçırmayın.

Techland, Dying Light'a sahip olan tüm oyuncuların Dying Light: Bad Blood'ı ücretsiz olarak alabileceğini açıkladı. Geliştirici, Dying Light 2'nin süresiz olarak ertelendiğini açıklamasının ardından, Dying Light'ın beşinci yıldönümünde serinin battle royale tarzı oyununu hediye ediyor.

Dying Light'ı PC, PS4 veya Xbox One platformlarında aldıysanız, PC'de Dying Light: Bad Blood'ın ücretsiz bir kopyasını almaya hak kazanıyorsunuz. Oyunu almak için tek yapmanız gereken buradan Dying Light Docket sitesine giderek bir hesap oluşturmak ve Steam / PSN / Xbox hesabınızı bağlamak. Herhangi bir platformda Dying Light'a sahipseniz, hesabınızı bağladıktan sonra talimatları izleyerek Steam kodunuzu alabilirsiniz.

Techland yaptığı duyuruda, "İnanılmaz topluluğumuza teşekkür etmek adına, Dying Light deneyimlerini genişletmek isteyen her maceracıya Dying Light: Bad Blood'ın ücretsiz kopyasını sunmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Geliştirici, kampanya için herhangi bir bitiş tarihi açıklamadı. Bu nedenle Dying Light'ı henüz almayı düşünenlerdenseniz, Dying Light: Bad Blood'ı da ücretsiz olarak almayı unutmayın.

Dying Light: Bad Blood'da zombilerle dolu bir bölgeye giren 12 oyuncudan biri olarak başlıyor ve hayatta kalan tek kişi olmak için rekabet ediyorsunuz. PvPvE battle royal tarzı oyunda silahları toplayarak, seviyenizi yükseltmek için zombi kovanlarını yok etmeye ve gelişmiş parkur hareketliliğinde rakiplerinize karşı zekanızla hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Techland, Dying Light için yeni içerik ve oyun içi etkinliklerle şubat ayında büyük bir yıldönümü kutlaması planlıyor. Geliştirici diğer yandan yakın zamanda ertelenen Dying Light 2 üzerinde çalışmaya devam ediyor.