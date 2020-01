Dying Light 2'nin Çıkışı, Belirsiz Bir Tarihe Ertelendi

Önümüzdeki bahar aylarında piyasaya sürülmesi planlanan Dying Light 2, son zamanların trendi olan erteleme furyasına katılan son oyun oldu. Oyunun Twitter hesabından yapılan duyuruda net bir tarih verilmemesiyse dikkatleri çekti.

Geride bıraktığımız yıl içinde pek çok oyun firması, bu yıl içerisinde çıkacak olan dev bütçeli oyunlarını duyurmuştu. Yaklaşık birkaç hafta önceye kadar her şey yolunda giderken bir anda tüm bu dev bütçeli oyunlar için teker teker erteleme kararı alınmıştı. The Last of Us 2, Cyberpunk 2077, Avengers derken bu furyaya katılan son isimse Dying Light 2 oldu.

İlk etapta bahar 2020’de piyasaya sürüleceği söylenen oyunun erteleme duyurusu, Techland CEO’su Pawel Marcewka’nın da imzasıyla oyunun resmî Twitter hesabından yapıldı. Oyunun erteleme nedenine dair net bir açıklamada bulunmayan Techland, alınan karar hakkında yalnızca “Kendi yüksek standartlarımıza ve sizlerin, hayranlarımızın beklentilerine uygun bir deneyim sunmak için” ifadelerini kullandı.

Dying Light 2, süresiz olarak ertelendi:

Firma tarafından yapılan duyuruda herhangi bir kesin tarihin ya da tarih aralığının verilmemesi dikkatleri çekti. Bu noktada ilerleyen günlerde firmadan daha net bir açıklama yapılacağını umuyoruz ancak yine de kesin bir bilgi olmaması kafaları karıştırmaya devam ediyor.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında oynanabilecek bir oyun olan Dying Light 2, tipik bir kıyamet sonrası hayatta kalma oyunu olmasıyla biliniyor. Oyunun konusuna gelecek olursak da hastalıklı bir dünyada varoluş mücadelesi vereceğimiz bu macerada, günlük hayatta karşımıza çıkan farklı gruplara ve zombilere karşı mücadele ediyoruz. Tabii ki hayatta kalmaya çalışırken oyunda bize verilen görevleri de tamamlamamız gerekiyor.

Bu aralar adeta trend hâlini alan erteleme haberlerinin neden bu kadar sıklaştığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bununla birlikte dev bütçeli oyunların cidden firmaların söylediği gibi “daha iyi bir oyun deneyimi” için mi yoksa işin ticari boyutu dikkate alınarak mı ertelendiği bilinmiyor. Bu doğrultuda biz oyuncuları ilgilendiren yegâne noktanınsa; oyunlar her ne kadar ertelenirse ertelensin son kullanıcıya kaliteli bir şekilde ulaşması desek pek de yanılmış olmayız.