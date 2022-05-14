Dying Light 2 Güncellemesinin Ertelendiğini Duyuruldu

Yeni hikaye DLC'si ve bir takım özelliklerle güncellenmesi beklenen Dying Light 2 için açıklama geldi. Oyunun geliştiricisi, haziran ayı için planlanan güncellemenin ertelendiğini duyurdu. İşte yeni tarih...

Birkaç ay önce piyasaya çıkan ve oyun sektöründe epey ses getiren Dying Light 2, normal şartlarda haziran ayında yeni bir hikaye DLC’sine kavuşacaktı. Oyuna bazı iyileştirmelerin yapılıp, yeni özellikleri de getirmesi beklenen güncellemenin ertelendiği duyuruldu.

Bilmeyenler içen geçtiğimiz ay Techland, popüler oyunu Dying Light 2 için haziran ayında önemli bir güncelleme yayınlayacağını açıklamıştı. Söz konusu güncellemeyle; Fotoğraf Modu’nun Dying Light 2’ye gelmesi bekleniyordu. Sadece bu da değil. Güncellemenin en dikkat çeken yanı hiç şüphesiz getireceği yeni hikaye DLC’si idi. Ancak kısa süre önce yapılan açıklamalar, merakla beklenen güncellemenin bu yaz ayını atlayacağını gösteriyor.

Dying Light 2 güncellemesi eylül ayında gelecek

Dying Light 2’nin geliştiricisi Techland, Twitter’da paylaştığı bir gönderide güncellemenin ertelendiğini duyurdu. İlk olarak haziran ayı denilen dev güncelleme, bazı nedenlerden dolayı eylül ayına ertelendi. Aslında bu sadece Dying Light için geçerli değil. Son zamanlarda başka yapım şirketleri de yine çoğu oyunlarının ertelendiğini duyurdu. Örneğin merakla beklenen Starfield, zamanın yetersizliğinden dolayı önümüzdeki aylara ertelendi.

Şimdi ise benzer bir durum Dying Light 2 için de geçerli. Techland, biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu belirterek güncellemenin eylül ayında geleceğini duyurdu. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalar ise şöyle:

"Sevgili dostlar, görüşleriniz bizim için her zaman yüksek derecede önceliğe sahip ve size karşı şeffaf olmak istiyoruz. İlk hikaye DLC’sini geliştirmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Güncellemenin şimdilik eylül ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor."