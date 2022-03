Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen ve büyük bir beğeni toplayan Dying Light 2'nin geliştiricilerinden nihayet beklenen güncelleme geliyor.

Uzun yıllardır ilk oyunuyla bile oyuncular tarafından fazlaca sevilen ve oynanan Dying Light, geçtiğimiz ay yeni oyunu Dying Light 2’yi piyasaya çıkartmıştı. En az ilk oyunu kadar sevilen ve beğenilen Dying Light 2’yle ilgili geliştiricilerinden yeni açıklamalar geldi.

Oyun çok sayıda kullanıcıya ulaşmasına ve çoğunlukla beğenilmesine rağmen hala bazı eksikleri var ve şimdi bu eksikler üzerinde çalışmalara başlandı. Oyunun geliştiricileri özellikle oyuncuların ‘beklenmeyeni beklemesi’ gerektiğini söylerek oyuncuları şimdiden heyecanlandırmayı başardı.

Dying Light 2 geliştiricileri New Game+ ve Fotoğraf Modu üzerinde çalışmalara başladı

Günümüzde God of War, Cyberpunk 2077, Far Cry 5 ve pek çok oyunda daha yer verilen fotoğraf modu özelliği oyun içerisinde gördüğünüz görüntüleri birer anıya dönüştürmenize yardımcı oluyor. Karakterimizin komik görüntülerini yakalayarak eğlendiğimiz Fotoğraf Modunun Dying Light 2’ye geleceği gündemde. Oyunun baş tasarımcısı Tymon Smektala, Game Informer’a verdiği röportajda, Fotoğraf Moduyla birlikte ilerleyen günlerde oyuna getirmeyi planladıkları özelliklerden bahsetti. New Games Plus (NG+) ve ek zorluk seviyeleri üzerinde çalışmalar yaptıklarını açıklayan Smektala, oyuna gelecek yeni DLC paketleriyle ilgili de ufak ipuçları verdi.

Bazı çok sevdiğimiz oyunlarda sonunu her ne kadar merak etsek de bitirdikten sonra silahlarımızı ve sahip olduğumuz gücü kaybedebiliyoruz. Bazı oyunlar ise NG+ özelliği ile oyun bittikten sonra bile silahlarımızı ve geldiğimiz seviyeyi korumamıza olanak sağlıyor. Dying Light 2’de bu özellik üzerinde çalışmalar yaptığını açıklamasının ardından çok sayıda oyuncuyu mutlu etmeyi başardı. Bizce bu Dying Light gibi bir oyuna mutlaka eklenmesi gereken bir özelllik. Silahlarımıza kazandırdığımız güçlendirmeleri kaybetmeden zombi avlamaya devam etmek gerçekten de güzel olacaktır. Bunun yanı sıra Smetala oyuna gelecek olan yeni DLC paketleri ve etkinliklerle ilgili de “Oyuncular, beklenmeyeni beklemeli” diyor.

Oyunun Haziran ayında çıkması planlanan DLC paketinin de ana olayların yanında gerçekleşecek yeni hikayeler içereceği de geliştiriciler tarafından doğrulandı. Smektala hikayenin sonuyla ilgili olarak “Bir noktada, oyunun sonunda meydana gelen olayları eklemeye başlayacağız. Bazı fikirlerimiz var. Kağıt üzerinde, umut verici görünüyor ancak kesinlikle bu bir meydan okuma olacak” sözleriyle de heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.