Yılın En Çok Beklenen Oyunu Starfield ve Redfall Ertelendi!

Bethesda, bugün paylaştığı açıklamasında merakla beklenen Starfield ve Redfall oyunlarının ertelendiğini duyurdu. Şirket, erteleme kararının gerekçesi içinse oyunu en iyi şekilde sunmak istemeleri olarak açıkladı.

Eylül 2020’de Microsoft tarafından 7,5 milyar dolar karşılığında satın alınan dünyanın en popüler oyun stüdyolarından Bethesda, önümüzdeki sonbahar döneminde oyun dünyasına iki bomba bırakmayı planlıyordu. Bu bombalar, şirketin ilk bilim kurgu – RPG oyunu olacak Starfield ve FPS oyunu Redfall idi.

Şirket, Redfall’ı duyurduğunda çıkış tarihini Eylül 2022 olarak açıklamışken, tüm oyuncuların merakla beklediği Starfield içinse Kasım 2022 tarihini belirlemişti. Fakat bugün, bu tarih için heyecanlar giderek artmaya devam ederken herkesi üzen bir duyuru geldi. Bethesda, her iki oyunun da ertelendiğini duyurdu.

Bethesda tarafından paylaşılan açıklama:

“Redfall ve Starfield’ın çıkışını 2023’ün ilk yarısına ertelemeye karar verdik. Arkane Austin ve Bethesda Game Studios’daki ekipler, oyunları için müthiş tutku içindeler ve sizin, bunların en iyi ve cilalı haline sahip olduğunuzdan emin olmak istiyoruz.

Redfall ve Starfield’a olan heyecanları için herkese teşekkür ediyoruz. Bu enerji her gün hepimize ilham veren ve oluşturduğumuz şey için kendi heyecanımızı artıran şeyin büyük bir parçası. Redfall ve Starfield’ın oynanışını yakında paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Desteğiniz için teşekkürler.”

Özellikle Cyberpunk 2077 ve Battlefield 2042 gibi faciayla çıkış yapan oyunların ardından Bethesda, bu açıklamadan anlayabildiğimiz kadarıyla böyle bir risk almak istemiyor. Öte yandan Cyberpunk’ın da defalarca ertelenmiş olması nedeniyle, bu erteleme bazı oyuncular için kararıyla endişelerin dinmesini sağlamadı. Oyunlardan yakında geleceği açıklanan oynanış videosunuysa sabırsızlıkla bekliyoruz.