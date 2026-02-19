Tümü Webekno
Dyson, "Her Eve Lazım" Dedirten Tüy Gibi Hafif Islak Temizleyicisi PencilWash'ı Tanıttı

Dyson, PencilWash ismini verdiği yeni ürününü tanıttı. Islak temizleyici olan bu ürün, çok hafif tasarımıyla ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Süpürgeleri başta olmak üzere sunduğu gelişmiş ev aletleriyle tanıdığımız Dyson, birçok farklı kategoriden ürünle karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise şirket, yeni ıslak temizleyici cihazı “PencilWash”ı resmen tanıttı. Geçen sene tanıtılan PencilVac’ın üzerine tasarlanan bir ürün olarak geliyor.

PencilWash, Dyson tarafından “dünyanın en ince elektrikli süpürgesi” olarak tanımlanmış. Kuru ürünlere odaklanan PencilVac’ın aksine PencilWash’ın ıslak kirler için tasarlanan bir ürün olarak öne çıktığını belirtmek gerek.

Dyson PencilWash neler sunuyor?

dyson

Modelde motor, pil gibi kısımlar sap kısmına yerleştirilmiş. Ayrıca toz haznesi yok. Bunun yerine Dyson, daha büyük bir temizleme başlığının içine yerleştirilmiş bir su tankı kullanmış. Cihaz, zeminleri temizlemek için tek bir yüksek yoğunluklu mikrofiber rulo fırça kullanıyor.

PencilWash, basınçlı su sistemi kullanarak temiz suyu ve az köpüren temizleme solüsyonunu rulo üzerine püskürtüyor. Fayans, laminat veya cilalı ahşap üzerinde hareket ederken fırça yüzeyi siliyor ve kirli suyu ayrı bir bölmede topluyor. Zemin tamamen kuru olmayacak olsa da Dyson’ın söylediğine göre kalan nem hızla buharlaşacak.

dyson2

Cihaz, 2,2 kilogram ağırlığında. Yani çoğu geleneksel zemin temizleme aletine kıyasla çok hafif olduğunu söyleyebiliriz. Sapı neredeyse tamamen düz bir şekilde yatırılabiliyor ve böylece yatakların, kanepelerin ve diğer alçak mobilyaların altını zahmetsizce temizleyebiliyorsunuz. Tam şarjla 30 dakika çalışabildiğini ekleyelim. Fiyatı ise 349 dolar olarak açıklandı. Uygun bir fiyatı olduğunu söyleyebiliriz.

webtekno

