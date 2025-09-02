Dyson, çok ince ve hafif tasarıma sahip "Pencil Vacuum" olarak adlandırılan yeni kalem dikey süpürgesini tanıttı. Cihaz, herkesin evinde isteyeceği özelliklere sahip bir süpürge olarak geliyor.

Akıllı ev aletleri deyince akla gelen ilk şirketlerden biri hiç şühpesiz Dyson’dır. Teknoloji devi, şimdi ise yepyeni bir ürünle karşımıza çıktı. Çin’de yapılan duyuruda, yeni Pencil Vacuum olarak adlandırılan yeni dikey süpürge tanıtıldı. Bu süpürgeyi hem tasarımı hem de özellikleri nedeniyle herkes evinde isteyecek.

Pencil Vacuum dikey süpürgenin ismindeki “kalem” ifadesi, çok ince tasarımından geliyor. 38 mm’lik silindirik bir gövdeye sahip süpürge, aynı zamanda Dyson’ın bugüne kadarki en küçük ve en hızlı motoruna da ev sahipliği yapıyor.

Küçük tasarımıyla rahatça kullanılabilecek

1160 x 226 x 78 mm boyutlarındaki kalem dikey süpürge, ince bir laptop gibi yalnızca 920 gram ağırlığa sahip. Yani 1 kg bile değil. Bu da onu herkesin hiç sıkıntı çekmeden kolayca kullanabileceği anlamına geliyor. İnce ve hafif tasarımıyla dar alanlara girebilen ve mobilyaların etrafını iyi bir şekilde temizleyebilen bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.

Süpürgenin kompakt motoru dakikada 140.000 devire kadar dönebiliyor. Emiş gücü ise Boost modunda 55AW olarak açıklandı. Eco modunda 30 dakikaya kadar çalışma süresi sunan süpürgenin tam şarjı 3,5 saat sürüyor. Toz haznesinin 0,08 litre olduğunu ve pislikleri doğrudan çöp iten bir mekanizmaya sahip bir hava sıkıştırma haznesiyle geldiğini de ekleyelim.

0,3 mikrona kadar küçük parçacıkların %99,99’una kadarını yakalayabildiği ifade edilen süpürge, 4 konik fırça çift tahrikli motordan oluşan Fluffycones olarak da bilinen başlıkla gelecek. Dyson, bu başlığın saç tellerini silindirlerden uzaklaştırarak saçların dolaşmasını önleyecek ve sorunsuz çalışacak şekilde tasarlamış. Son olarak pil durumu, modlar arasında geçiş yapma, filtre uyarıları gibi bilgileri gösteren bir LCD ekranı da var. Süpürgenin 560 dolar fiyatla 8 Eylül’de satışa sunulacağını ekleyelim. Ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belli değil.