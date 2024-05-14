Dyson, ilk paspas modeli "Wash G1"i duyurdu. Sonbaharda piyasaya sürülecek ürün, temizliği kolaylaştırıyor olsa da oldukça pahalı.

Piyasaya sürdüğü ürünlerle tüketicileri mest etmeyi başaran Dyson, yine böyle bir ürünle karşımıza çıktı. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "Wash G1" olarak isimlendirdiği ilk paspas modelini duyurdu. Wash G1, Dyson'ın alıştığımız temizlik ürünlerinden biraz daha farklı.

Dyson Wash G1, akıllı bir cihaz değil. Ürünün tek özelliği, paspas yapma imkânı sunması. Ancak ileri düzey mühendislikle tasarlanan paspas, işleri kolaylaştırma konusunda önemli bir yardımcı olacak gibi görünüyor.

Dyson Wash G1 böyle görünüyor:

Dyson Wash G1, mikrofiber paspas uçlarına sahip ve bu uçlar, sürekli olarak dönüyor. Bu işlem gerçekleşirken de sürekli temiz su pompalanıyor. Bu sayede Dyson'ın yeni paspası, kiri bir yerden alıp başka bir yere taşımamış oluyor. Bir çöp haznesine de sahip olan paspas, suyun hemen kirlenmesini de engelliyor. Ancak su haznesini ve çöp bölmesini manuel olarak temizlemeniz gerekecek. Cihazdaki paspas uçlarının otomatik temizleme işlevine sahip olduğunu söyleyelim.

Dyson tarafından yapılan açıklamaya göre Wash G1, 35 dakikaya kadar kullanım imkânı sunacak. Ayrıca tam dolu su haznesi ile 288 metrekarelik alan temizliği yapılacak. Böyle bir paspasa sahip olmak isteyen tüketicilerin ödemesi gereken tutar ise 699,99 dolar olarak açıklandı.

Dyson Wash G1, sonbahar mevsimi itibarıyla satışa sunulacak. Ürünün Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.