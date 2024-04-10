Dyson, yeni bir artırılmış gerçeklik özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Böylece temizlik yaparken nerelerin süpürülmediğini görmeyi sağlayacak.

Temizlik ürünlerini teknolojiyle donatması ile bilinen Dyson şimdi de artırılmış gerçekliği kullandığı yeni bir özellik geliştiriyor. Haziran ayında geleceği açıklanan CleanTrace adlı özellik, artırılmış gerçekliği kullanarak evde nerenin süpürüldüğünü ve nerelerin süpürülmediğini görebilmeyi sağlayacak. Artırılmış gerçeklik özelliği, Dyson Gen5detect sisteminin bir parçası olacak.

Yeni özelliği kullanmak için Apple Vision Pro ya da Meta Quest başlık gibi cihazlar yerine akıllı telefonlar kullanılacak. Bu da yeni özelliğin daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayacak gibi duruyor. Zira bir artırılmış gerçeklik ya da karma gerçeklik başlığı sahibi çok fazla insan yok ve olsa bile insanlar, kafalarında başlıkla yerleri süpürmek istemeyebilir.

Robot süpürgelerden ilham alındı

Dyson'dan yapılan açıklamada, bu sistem için robot süpürgelerde bulunan haritalama sisteminden ilham alındığı açıklandı. Dyson Mühendislik Başkan Yardımcısı Charlie Park, yaptığı açıklamada "Robot süpürgelerin temizlik yaklaşımından bir iki şey öğrenebileceğimizi fark ettik. Temizlik yapan çoğu insanın aksine Dyson robotları odanın neresinde olduklarını, nerelerden geçtiklerini ve henüz nereye gitmediklerini biliyorlar." ifadesini kullandı.

Demoda görüldüğü kadarıyla sistem, süpürgenin geçtiği yerleri firmanın rengi olan mor renkte işaretliyor. Temizlik yaparken amaç ise odanın tamamını aynı renge bürümek ve böylece gözden kaçabilecek noktaları da temizlemek olarak gösteriliyor. Verilere göre temizlik süreci, %80 oranında 10 dakikanın altında tamamlanabiliyor. İnsanların kendi yaptıkları temizlikte ise bu süre 24 dakikayı buluyor. Bakalım bu teknoloji tüketicileri çekmeyi başarabilecek mi?