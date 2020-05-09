e-Devlet'ten 33 Milyonu Aşkın Nüfus Kayıt Örneği Alındı

Yeni usul ve esaslar içeren Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yetkililer nüfus kayıt örneği ve yerleşim belgelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden alınması uygulamasından bugüne kadar 33 milyon 789 bin 27 adet nüfus kayıt örneği alındığını açıkladı.

Resmi dairelerden alınacak hizmeti dijital ortama taşıyan e-Devlet Kapısı sistemi artık hepimizin yakından tanıdığı ve hayatımızın içine entegre olmuş bir sistem. Saatler sürebilecek işlemlerin sıra ya da başka yavaşlatıcı etkenler olmadan bilgisayar üzerinden kolayca yapılabildiği e-Devlet, günümüzde zenginleştirdiği içeriğiyle de vatandaşların yardımına koşuyor. Nüfus kayıt örneği ve yerleşim belgelerinin bu sistem üzerinden alınmaya başlanmasıyla bugüne kadar 33 milyon 789 bin 27 nüfus kayıt örneğinin ve 36 milyon 145 bin 775 yerleşim yeri belgesinin alındığı yetkililer tarafından açıklandı.

Nüfus hizmetlerinin yürütülmesi, dış temsilcilikler ve yetkili kurumlarca nüfus olaylarına ait dayanak belgelerini oluşturan bilgilerin merkezi veri tabanına elektronik ortamda gönderilmesi veya tescili, uluslararası aile cüzdanları ve mavi kartlara ait form ve tutanakların düzenlenmesi, devir teslimi ve bu hizmetleri yürüten kamu görevlilerinin denetlenmesi, nüfus kütüklerinin kağıt ve elektronik ortamda tutulmasına dair yeni usul ve esaslar içeren Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği de yürürlüğe girdi.

Hizmetlerin sunulması konusunda verimlilik esas alındı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü konuyla ilgili bir de açıklama yaptı. Yapılan açıklamada değiştirilen yönetmeliğin tamamen vatandaşların memnuniyetini artırmak ve hizmetlerin sunumunda verimlilik esas alınarak gerçekleştirildiği aktarıldı. e-Devlet üzerinden erişilebilecek uygulamaların güncel kalmasının sağlanması noktasında da çalışmaların sürekli devam ettiği bildirildi.

2018’de uygulanmaya başlanan sağlık kuruluşlarında dünyaya gelen çocukların ilgili sağlık kuruluşu tarafından elektronik ortamda aile kütüklerine tescil edilmesi uygulamasından 20 bin 347 çocuğun yararlandığı da aktarılan bir diğer bilgiydi. Bunun yanında isim ve soy isimlerde anlam kayması yaratan imla hatalarının mahkeme kararı olmadan değiştirilmesine imkan veren uygulama sayesinde 331 bin 634 vatandasın yanlış isim soy isminin de düzeltildiği söylendi.