e-Devlet hizmetlerine yeni bir özellik ekleneceği açıklandı. E-İmzaTR Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç tarafından yapılan açıklamalara göre e-imza almak isteyen vatandaşlar artık, e-Devlet üzerinden kimlik doğrulama yapabilecekler. Böylelikle zamandan ciddi miktarda tasarruf yapılmış olacak.

Resmi işlemlerin internet üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayan ve şu ana dek onlarca işlem için hizmet verebilen e-Devlet'e yeni bir özellik ekleniyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılacak çalışmalarla hayata geçirilecek özellik, e-imza almak isteyen vatandaşların kimlik doğrulama işlemlerinin internet üzerinden yapılabilmesini sağlayacak. Vatandaşlar bu sayede, kimlik doğrulamak için başvuru merkezlerine gitmek zorunda kalmayacaklar.

e-imza sistemi, vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. İnsanlar, bu hizmet sayesinde dijital ortamda evrak imzalayabiliyor, resmi işlemlerini kolaylıkla halledebiliyorlar. Yetkililere göre en az 5 milyon kişinin kullandığı e-imza, e-Devlet'e eklenecek yeni özellik sayesinde daha kolay bir şekilde alınacak. Vatandaşlar, 21 Aralık 2021 tarihi itibarıyla e-imza başvuruları için internet üzerinden kimlik doğrulama işlemi yapabilecekler.

Yapay zeka ve video konferans sistemlerinden yardım alınacak

Konuyla ilgili açıklamalar, E-İmzaTR Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç tarafından yapıldı. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Kılıç, "E-imza edinme sürecini her ne kadar 15 dakikada sonuçlandırsak da, yüz yüze kimlik doğrulama zorunluluğundan dolayı vatandaşlarımız bizzat başvuru merkezimize gelmek zorundalar. Bu durum e-imza almak isteyen vatandaşlarımız için büyük bir zaman kaybına yol açıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan yönetmelikle değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren kimlik doğrulama işlemleri artık uzaktan yapılabilecek." ifadelerini kullandı.

Orhan Kılıç, yeni sistemin nasıl çalışacağını da anlattı. "Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; e-imza başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacağı gibi, yapay zekâ yöntemi ve video konferans yöntemiyle de yapılabilecek. Yani vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden e-imza başvurusunu bulunduğu herhangi bir ortamda, zaman sınırı olmaksızın, günün herhangi saatinde yapabilecek. Yaptıktan sonra e-imza özel bir kurye tarafından bir ya da iki gün içerisinde adresine teslim edilecek. Bu yöntemle hem zamandan tasarruf sağlanırken, hem de nakit tasarrufu yapılacak. Kâğıt masrafları azaldığı için doğaya daha uyumlu ve daha az zarar verici bir model ortaya çıkacaktır." diyen üst düzey yönetici, vatandaşın işinin nasıl kolaylaştığını gözler önüne sermiş oldu.

E-imza, yeni kimlik kartlarına da yüklenebilecek

E-İmzaTR Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, vatandaşlara ikinci bir müjde daha verdi. Artık yeni nesil kimlik kartlarına da e-imza yüklenebileceğini belirten Kılıç, "Elektronik imza kanunun uygulanması yönetmeliğinde yapılan ve Resmi Gazete de yayımlanan tebliğ ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti kimlik sahipleri yani çipli kimlik kartına sahip olan vatandaşlar, kimliklerine nitelikli elektronik sertifika yani e-imza yükletebilecek. Bu işlem kimlik erişim cihazları vasıtasıyla yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına elektronik imza yükletmek isteyen vatandaşlarımız, kimlik erişim cihazı bulunan her noktadan birkaç dakika içerisinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına e-imza yükletebilecek. Bu değişiklikler ve yenilikler ülkemize, vatandaşlarımıza ve sektörümüze; zaman, tasarruf ve kolaylık getirmiş olur." dedi.