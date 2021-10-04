Geçtiğimiz gün e-Nabız'da milyonlarca kullanıcının verilerinin çalındığına yönelik bir iddia gündeme gelmişti. e-Devlet, soru işaretleri yaratan iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı'na ait sağlık bilgileri kayıt sistemi e-Nabız'ın hacklendiği ve milyonlarca kişinin verisinin çalındığına yönelik iddiaları sizlerle paylaşmıştık. Raidforums'da bir üye tarafından satışa çıkarılan verilerin gerçek olmadığı, ilanın bir dolandırıcılık olayı olabileceği ihtimalinden de bahsetmiştik.

Soru işaretleri yaratan ve durumun aslının ne olduğunu merak ettiğimiz konu hakkında e-Devlet'ten beklenen açıklama geldi. Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

e-Devlet'in 'çalıntı veri' iddiaları ile ilgili açıklaması:

''2-3 Ekim 2021 tarihlerinde Türkiye’nin e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişim sistemleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan detaylı teknik kontrollerle kurumlarımıza ait dijital altyapılar ile ilişkili herhangi bir veri sızıntısı kaydına rastlanmamıştır. Söz konusu iddialara temel teşkil eden verilerin, siber saldırganlar tarafından çok az sayıda bireysel hesaba yönelik oltalama ve zararlı yazılım saldırıları sonucu elde edildiği anlaşılmıştır. Siber güvenliğin ana öznesi bireye yönelik alınabilecek tedbirler, ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır. Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler, bu gibi olayların tekrar yaşanmaması konusunda en etkin koruma yöntemi olacaktır. Bireylere yönelik siber güvenlik farkındalığı çalışmaları konusunda tüm kurumlarımız iş birliği içinde faaliyet yürütmektedir.''