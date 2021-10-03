Sağlık Bakanlığı'na ait, sağlık verilerinin yönetildiği e-Nabız platformunun hacklendiği iddia edildi. Bir Raidforums kullanıcısı, e-Nabız platformundan sızdırdığını öne sürdüğü verileri 600 dolar karşılığında satışa çıkardı.

Bilindiği üzere bugüne kadar güvenli olarak addettiğimiz birçok sistem ve platform çeşitli hacker saldırılarına ve veri sızıntılarına maruz kaldı; buna Apple ve Google gibi büyük teknoloji şirketleri bile dâhil.

Hackerların son durağının, Sağlık Bakanlığı'na ait sağlık bilgileri kayıt sistemi e-Nabız olduğu iddia ediliyor. Bahsi geçen iddiaya ait veriler Raidforums'da bir üye tarafından paylaşılmış durumda.

Sızdırıldığı iddia edilen veriler satışa çıkarıldı:

Hackerların çeşitli saldırılar gerçekleştirerek elde ettiği verileri yayınladığı, bazı durumlarda da bu verilerin bir kısmını yayınlayarak verilerin tamamına erişim için ücret talep ettikleri bir platform olan Raidforums üyelerinden biri, e-Nabız platformunu hack'lediğini iddia etti ve platformdan sızdırdığı verilere ait ekran görüntüleri paylaştı.

Kullanıcı, elde ettiği veriler arasında kişilerin kimlik numaralarının, ad-soyad bilgilerinin, yaşlarının, kilolarının, boylarının ve çocuklarının adlarının bulunduğunu iddia ediyor. Bahsi geçen veri türlerinden toplam 7 milyon girdiye ulaştığını belirten kullanıcı, verileri 600 dolar karşılığında satışa çıkarmış durumda.

Bir dolandırıcılık vakası olma ihtimali var:

Forumda yapılan paylaşımın altına gelen yorumlara bakıldığında ise birçok kullanıcının paylaşılan verilerin gerçek olduğuna inanmadığı görülüyor. Diğer üyelerin paylaşımı yapan üyeden daha fazla örnek veri talep etmesi ancak bu verilerin sağlanmaması, hack iddiasının gerçek olmadığı ihtimalini güçlendirmekte. Daha önceki hack olaylarında verilerden bazı örnekler de görmüştük.