Dünyanın en çok aboneye sahip YouTuber’ı olan Felix Kjellberg, ya da bilinen ismiyle PewDiePie, bir canlı yayın sırasında yanlışlıkla kişisel e-posta adresini gösterdi. Olaya ilişkin yeni bir video çeken Kjellberg, “aptalca bir hata yaptığını” söyledi.

104 milyon abone ile YouTube’un en fazla aboneye sahip içerik üreticisi olan Felix Kjellberg, nam-ı diğer PewDiePie, ilginç bir olayla gündemde. İsveçli fenomen, YouTuber CinnamonToastKen ile birlikte gerçekleştirdiği canlı yayın esnasında Activision hesabında değişiklik yaparken, kişisel e-posta adresini ekranda gösterdi.

PewDiePie, e-posta adresinin kameraya yansıdığını fark ettiğinde iş işten geçmişti. Dahası, kısa bir süre sonra kullandığı alternatif e-posta adresini de yanlışlıkla gösteren İsveçli YouTuber, sosyal medyanın alay konusu oldu.

PewDiePie, e-posta adresinin açığa çıkmasının bir sonucu olarak farklı bir e-posta kullanmak zorunda kalacak. Bu dünyanın sonu değil, ancak İsveçli fenomenin de canlı yayında belirttiği gibi, tüm meslektaşlarına ve iş ortaklarına yeni mail adresi hakkında bilgi vermesi için biraz mesai harcaması gerekecek.

Yaşadığı talihsizlik hakkında yeni bir video çeken PewDiePie, e-posta adresini bir değil, tam iki kez göstermesi hakkında kendisiyle dalga geçmekten geri durmadı. “Evet, belki de bu canlı akış işi çok iyi bir fikir değildi. Gerçekten çok aptalım” diyen ünlü YouTuber, kısacası “olan oldu, yapacak bir şey yok” diyor. PewDiePie’ın “Leaking My Email Address” adlı videosu, şu ana kadar 4,6 milyondan fazla izlenme almış durumda.

Daha önce yaptığı açıklamada, 2020 yılı ve sonrasında canlı yayınlara odaklanacağını söyleyen PewDiePie, geçtiğimiz haftalarda YouTube Gaming ile yayıncı sözleşmesi imzalamıştı. Bundan sonra YouTube Gaming’e özel yayınlar yapacak olan İsveçli içerik üreticisi, yeni sürprizlerin kapıda olduğunu ifade etmişti. YouTube Gaming’in anlaşma yaptığı diğer isimler arasında CouRage, Typical Gamer ve Valkyrae de bulunuyor.

PewDiePie'ın e-posta adresini göstermesi ile ilgili çektiği video