YouTube Gaming, PewDiePie ile Yayın Anlaşması İmzaladı

Son yıllarda oyunların kendisi kadar oyunların yayınlanması da hızlı büyüyen bir sektör oldu. Bu sektörde yaşanan çekişmenin bir sonucu olarak bugün PewDiePie, YouTube Gaming ile yayıncı sözleşmesi imzaladı.

Futbola ilgisi olanlar, maç yayın hakları konusunda yaşanan rekabeti de bilir. Bu durumun sebebi futbolun popüler olmasıdır. Yayınlar ilgi çektiği için pek çok kanal ve yayın platformu bu sektöre ait özel yayın haklarının peşinde koşar.

Benzer bir durum, son yıllarda gittikçe popülerleşen oyun yayınları ve oyunların kendisi için de geçerli. Konsollar ve Steam, Epic gibi platformlar kendilerine özel oyunlar duyuruyor. Twitch gibi platformlar da yayınlardan elde ettikleri gelirle biliniyor. YouTube Gaming de rakiplerine karşı elini güçlendirmek için önemli bir isimle sözleşme imzaladı.

PewDiePie’dan özel anlaşma:

YouTube Gaming’den bugün yapılan açıklamada dünyaca ünlü yayıncı ve YouTuber PewDiePie ile platformun anlaşma imzaladığı duyuruldu. Buna göre PewDiePie, bundan sonra YouTube Gaming’e özel yayınlar yapacak.

PewDiePie kanalının başında bulunan Felix Kjellberg, yaptığı açıklamada 2020 yılı ve sonrasında canlı yayınlara odaklanacağını belirtirken YouTube ile ortaklık kurduklarını ve gelecekte yeni ve heyecan verici özellikleri sunacaklarını söyledi. Aslında PewDiePie ile YouTube arasındaki çekişmeyi düşündüğümüzde bu hareket biraz şaşırtıcı oldu. Yine de YouTube’un yayıncılığa ağırlık verdiğini görmek izleyiciler arasında olumlu bir etki yaratacaktır.

YouTube’un radarındaki tek isim PewDiePie değil:

YouTube Gaming hâlihazırda pek çok yayıncıyla anlaşma yaptı. PewDiePie dışında CouRage, Typical Gamer ve Valkyrae gibi isimler de platformla bir anlaşma imzalamıştı. Yani YouTube, oyun yayın platformu için daha en baştan seyircisi hazır olan isimleri kullanmanın peşinde.

Yayın platformlarının bu tür sözleşmeler imzalamasıysa yeni değil. Daha önce de Ninja, Twitch’ten Mixer’a oldukça ciddi bir bedel karşılığında geçiş yapmıştı. Yayıncının yarattığı sansasyon, platformun büyüme oranlarını yükseltmişti. PewDiePie hamlesinin YouTube Gaming’e nasıl yansıyacağını hep birlikte göreceğiz.