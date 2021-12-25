Ticaret Bakanlığı ve onun bünyesinde çalışan Reklam Kurulu’nun sahte indirimler ve yanıltıcı reklamlara açtığı savaşta ilk muharebe sonuçlandı. 2 hafta önce alınan karar dahilinde Reklam Kurulu, ilgili e-ticaret işletmelerine bu yıl toplamda 2 milyon TL’den fazla para cezası verdi.

Yaklaşık iki hafta önce Ticaret Bakanlığı, “önce bindir sonra indir” taktiğiyle sahte indirimler yapan e-ticaret sitelerini denetleme kararı almıştı. Reklam Kurulu’nun da dahil olduğu denetlemelerde aldatıcı reklamlar saptanacak, reklamı veren sitelere reklam yasağı ve idari para cezası uygulayacaktı.

Çok geçmeden bu denetlemeler sonuç verdi. “Kara cuma", "en uzun gün" veya "yılbaşı indirimi" gibi isimlere sahip indirim dönemlerinde ortaya gerçek bir indirim koymayan aldatıcı politikalar benimseyen siteler saptandı. Sonuç olarak işletmelere 2 milyon TL’yi aşkın para cezası kesildi.

Tüketiciden en çok alınan şikayet

‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ kapsamında işletmelerin, indirimleri açık bir şekilde yapması gerekiyor. Yani indirimli satışların başlayıp biteceği tarihlerin belirtilmesi ve satılan hizmet ya da mal sınırlı ise bunun açık bir şekilde tüketiciye bildirilmesi gerekiyor. Ürün ilanlarında yanıltıcı ifadelere yer verilmesi, indirimlerden önce indirimi sıfırlayacak fiyat artışı yapılarak sahte indirimler yapılması, malın tesliminde yaşanan sorunlar ve cayma hakkına aykırı işlemler de bu kanunun açıkça hatalı saydığı eylemler arasında.

Bu tarz aykırılıkların yanında Reklam Kurulu, sahte indirimlere karşı özel bir inceleme yürütüyor. Bu inceleme kapsamında 2021'de indirimli satışlar nedeniyle gündeme alınan 142 dosya kapsamında ilgili işletmelere 2 milyon TL’nin üzerinde idari para cezası verildi.

Son zamanlarda en çok aldığı şikayetlerin e-ticaret sitedelerindeki yanıltıcı reklam ve kampanyalar olduğunu belirten Ticaret Bakanlığı, tüketicilere bu konuda önerilerde de bulundu. Satın alınacak ürünün benzer sitelerden yaklaşık fiyatının araştırılması gerektiğini ifade eden bakanlık, internet üzerinden alışverişlerde sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini iletti.