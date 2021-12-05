Ticaret Bakanlığı Sahte İndirimleri Denetleyecek

Ticaret Bakanlığı’nın yeni kararına göre e-ticaret sitelerinin ürün fiyatları, sahte indirimlerin önüne geçmek için denetlenecek. İndirim zamanından hemen önce ürünlerin fiyatlarını yükselten ilanların bulunduğu siteler ise ceza alacak.

Özellikle yılın bilinen indirim zamanlarında, dolar kuru da bu durumdayken indirimli ürünler alabilmek herkesin ilgisini çekiyor. Çevrimiçi alışverişin hızlı yapısı, bazen insanın tüketici bilincini ortadan kaldırıp "kapabildiğini kap" moduna geçmesini sağlayabiliyor. Bunu fırsat bilen siteler ya da sitelerdeki mağazalar ise "önce bindir sonra indir" metoduyla tüketicinin dağınık ilgisini kendi üzerlerinde toplayabiliyorlar.

Ancak alınan bir kararla birlikte dolandırıcılık denebilecek bu durum artık o kadar kolay olmayacak. Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sitelerinin fiyatlarını belirli aralıklarla kontrol edecek ve “dev indirim, efsane fiyatlar” gibi reklamlarla satılan ürünlerin fiyatlarında söz konusu hile görülürse siteye ceza yazacak. İlk olarak geçtiğimiz aylarda gündeme gelen bu konuda, sisteme dair ilk adımlar da atılmaya başlandı.

Direkt siteye ceza yazılacak

Ticaret Bakanlığı, normalden çok yüksek fiyat konup normal fiyata indirirken bunu indirim olarak gösteren site ve mağazaları merceğine aldı. Bakanlıktan ekipler, artık ürünlerin fiyatlarını önceden inceleyerek bu fiyatların kaydını tutacak. İndirim zamanı bu fiyatlarda ne gibi değişiklikler yapıldığını inceleyen ekipler, “önce bindir sonra indir” tarzı sahte indirimlerle karşılaştıklarında e-ticaret sitesine ceza yazacak.

Denetlemelere Reklam Kurumu da dahil olacak. Aldatıcı reklamların izini sürecek olan kurul, kendisine yapılan indirim şikayetlerini de inceleyerek şirketlere reklam yasağı ve idari para cezası uygulayacak.