Kasım 2021'e ait kart kullanım istatistikleri ortaya çıktı. Bankalararası Kart Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda, kasım ayında kart kullanarak 181,3 milyar TL harcandığı ifade edildi. Bunun 55 milyar TL'si internet harcamalarıydı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Kasım 2021 verilerini açıkladı. Açıklanan veriler, Türkiye'deki banka, kredi ya da ön ödemeli kart sayısı ile bu kartların hangi çapta kullanıldığını ortaya koydu. BKM'nin verileri, Türkiye'de kart kullanımının görülmemiş düzeyde yükseldiğini gözler önüne seriyor.

BKM'nin açıkladığı verilere göre kasım ayı sonu itibarıyla Türkiye'de kullanılan aktif kredi kartı sayısı 83,4 milyon. 148,6 milyon banka kartı varken ön ödemeli kartların sayısı ise 55,7 milyon. Bu rakamlar Kasım 2020 ile kıyaslandığında kredi kartlarında yüzde 11, banka kartlarında yüzde 4, ön ödemeli kartlarda ise yüzde 33 artış olduğu anlaşılıyor. Böylelikle Türkiye'de kullanılan toplam kart sayısı, 287,7 milyon olarak kayıtlara geçmiş oldu.

Kasım 2021'de kartlar ile 181,3 milyar TL harcadık

BKM'nin Kasım 2021 verileri, Türkiye ile ilgili çok çarpıcı bir gerçeği açığa çıkardı. Öyle ki vatandaşlar, bu yıl kart ile ödeme yapmaya çok alıştılar. Öyle ki Kasım 2021'de banka kartı, kredi kartı ya da ön ödemeli kartları kullanarak tam 181,3 milyar TL harcama yaptık. Bu tutar, Kasım 2020'den yüzde 66 fazla. Bu istatistiğin acı yanı, kredi kartı kullanımında rekor seviyelere ulaşmış olmamız. Öyle ki 181,3 milyar TL'nin tam 148,9 milyar TL'si kredi kartlarına borçlanarak harcandı. Borçlanmadan yaptığımız harcamalar, yani banka kartı harcamaları ise 29 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Kart kullanımı, özellikle de internet üzerinden yapılan harcalamarda yoğunlaşmış durumda. Öyle ki Kasım 2021'de internet üzerinden yaptığımız harcamalar, 55 milyar TL'yi aştı. Bu da demek oluyor ki Kasım 2021'de kart ile yapılan her 3 TL'lik harcamanın 1 TL'si, internet üzerinden yapıldı. Bu tutar, Kasım 2020'den yüzde 90 daha fazla. Özellikle de koronavirüs pandemisiyle değişmeye başlayan alışkanlıklar, 2021'in sonunda da devam ediyor gibi görünüyor.

Bu arada, kasım ayı kampanyalarının vatandaşı indirimlere ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Zira BKM verileri, 11 Kasım 2021 ve 26 Kasım 2021'de yapılan harcamaların kasım ayının yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu. Böyle bir durum olmasının nedeni, Türkiye'deki e-ticaret platformlarının belirtilen tarihlerde kampanya yapmış olmasıydı.