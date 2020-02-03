EA'nın Ek Hizmet Gelirleri Dudak Uçuklattı

Electronic Arts, bildiğiniz üzere genişleme paketi, kozmetik eşya ve benzeri oyun içi ek hizmetleriyle tanınan bir oyun şirketi. Firma, bu hizmetler sayesinde her yıl milyonlarca dolar kazanıyor. Şirketin geçtiğimiz yıl sonunda sadece bu hizmetlerden elde ettiği gelir ise dudak uçuklatıyor.

Oyun şirketi EA’nın kazancının oldukça büyük bir kısmının oyunlarda bulunan ücretli ek hizmetlerden geliyor olduğu herkes tarafından bilinen bir durum. Şirket, son birkaç yıldır oyun içi ürün satın alma eğilimine neden olan yapımlarla karşımıza çıkıyor. Genişleme paketleri ve kozmetik eşyalar, şirkete her oyunda servet kazandırıyor.

Yeni açıklanan finansal veriler, şirketin yine bu alanda ne kadar kazanç sağlamış olduğunu ortaya koydu. 2019 yılında ekim ayından aralık ayına kadar neredeyse 1 milyar dolar kazanç elde eden şirket, bu kazancını sadece ek hizmetlerden sağladı.

Apex Legends büyümenin önemli isimlerinden oldu:

Verilere göre EA, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde sadece bu ek hizmetlerle tam 993 milyon dolar kazanç sağladı. Bu kazançla birlikte şirket %27 oranında yıldan yıla büyüme elde etti. Bu büyüme oldukça etkileyici gibi görünse de EA’nın hem genel hem de 2019 yılındaki faaliyetlerini göz önünde bulundurulduğu zaman değerin aslında o kadar da şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.

FIFA ve Madden şirket için büyük gelir kaynağı olmaya devam ederken Respawn Entertainment’ın geliştirdiği Apex Legends, 2019 yılında çıkmasıyla birlikte ek hizmet geliri sağlamakta önemli bir konuma yerleşti.

EA, önümüzdeki seneye kadar 14 oyun çıkaracak:

EA, 2020’nin nisan ayından 2021’in mart ayına kadar toplam 14 oyunu satışa sunmayı planlıyor. Bu oyunlardan 4 tanesi spor kategorisine ait olmayan büyük oyunlardan olacak.

Yapılan son açıklamalara göre şirket; yeni çıkacak PS5 ve Xbox Series X için birçok oyun çıkaracak. Aynı zamanda Nintendo Switch’e uyumlu yapımlar ortaya koymak da şirketin gerçekleştirmek istediği planlarından biri.