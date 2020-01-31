Apex Legends, 2020'de Yeni Nesil Konsollara Gelebilir

Electronic Arts, Apex Legends'ı yeni platformlara taşımaya hazırlanıyor. Popüler battle royal oyunu, Sony ve Microsoft'un yeni nesil konsolları PlayStation 5 ile Xbox Series X'e veya Nintendo Switch platformuna gelebilir.

Electronic Arts CEO'su Andrew Wilson, üçüncü çeyrek finansal raporunun açıklanmasının ardından, yatırımcılarla yaptığı görüşme sırasında yayıncının en popüler oyunlarından biri için gelecek planlarını açıkladı. Respawn'ın geliştirdiği battle royal oyunu Apex Legends, yükselişini sürdürüyor ve her yeni sezonda bir öncekinden daha iyi performans gösteriyor.

Andrew Wilson, yakında 4. Sezon'u başlayacak olan başarılı battle royal oyununun 2020'de yeni platformlarda ve yeni bölgelerde yayınlanacağını doğruladı. EA CEO'sunun 'yeni platformlar' ile tam olarak neyi kastettiği net değil, ancak bazı tahminler yapabiliriz. Star Wars Jedi: Fallen Order'ın Steam sürümü ile büyük başarı yakalamasının ardından, Apex Legends da Valve'ın platformunda yayınlanabilir.

Apex Legends yeni platformlarda karşımıza çıkacak; ama nerede?

Diğer yandan Apex Legends'in yıl sonunda piyasaya sürülecek olan yeni nesil konsollar Xbox Series X ve PlayStation 5'e de gelebilir. Elbette Nintendo'nun el konsolu Switch de olasılıklar arasında. EA, Nintendo'nun platformunda çok da üretken değil ve sadece küçük ölçekli oyunlar yayınlıyor. Görüşme sırasında Andrew Wilson, Switch sürümlerinin son derece iyi performans gösterdiğini ve oyuncuların platformu sevdiğini belirtti.

Mobil platformlar da ihtimaller arasında, ancak şüpheyle yaklaştığımız tarafta. Battle royal türünün en başarılı oyunları PUBG Mobile ve Fortnite, akıllı telefonlarda başarılı gidişini sürdürüyor. Ancak PUBG , PC deneyimine yaklaşan özellikleri nedeniyle farklı mobil cihazlara farklı sürümler yayınlamayı tercih etti. Apex Legends'ın da benzer engellerle karşılaşması muhtemel.

Son olarak Wilson, Apex Legends'ın bu yıl Çin'de yayınlanacağını doğruladı. EA, Apex Legends ve e-spor girişimleri ile birlikte dünyanın en hızlı gelişen pazarlarından birine ulaşmaya çalışıyor. Oyunun Çin'de ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.