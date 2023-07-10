Electronic Arts, Iron Man oyununun ardından Black Panther oyununu da duyurdu.

Oyun dünyasının en büyük isimlerinden Electronic Arts (EA), süper kahraman yapımlarını peşi sıra duyurmaya başladı. Henüz iki hafta önce Iron Man oyununu duyuran şirket, bu kez Black Panther oyunu üzerine çalışmaya başladığını açıkladı.

EA’in Black Panther oyunu, EA bünyesinde kurulan yeni Cliffhanger Games tarafından geliştirilecek. Marvel Games ortaklığıyla geliştirilen oyun hakkındaki ilk detaylar da paylaşıldı.

Black Panther oyunundan paylaşılan ilk detaylar:

EA ve Cliffhanger’ın Black Panther oyunu, üçüncü şahıs kamera açısına sahip bir oyun olacak. Oyun, tek kişilik ve Black Panther’in maceralarına atıldığımız hikâye odaklı bir deneyim sunacak.

Oyun hakkındaki umutları yeşerten en büyük etmen ise Cliffhanger ekibindeki isimlerin tecrübeleri. Stüdyo, Middle-earth serisiyle adını duyuran Monolith Productions’tan tanınan Kevin Stephens tarafından yönetiliyor.

Ekip, bünyesinde de daha önce Halo Infinite, God of War ve Call of Duty gibi oyuncu olmayanların bile mutlaka duyduğu devasa projelerde görev yapan isimleri barındırıyor.

Stüdyo başkanından oyun hakkındaki ilk açıklama:

“Oyunculara eksiksiz ve otantik bir Black Panther deneyimi sunmaya kendimizi adadık ve onlara hikaye odaklı bir video oyununda, şimdiye kadar deneyimledikleri oynanış şekli üzerinde daha fazla yetki ve kontrol sağladık.

Wakanda, zengin bir süper kahraman şehri ve bizim görevimiz de Black Panther’i seven ve Wakanda’yı tüm detaylarıyla keşfetmek isteyen oyuncular için efsanevi bir dünya geliştirmek. Bu yolculuğa çıktığımızda Marvel Games ile ortaklaşa çalışarak Wakanda’yı -tüm teknolojisi ve kahramanlarıyla birlikte- oyuna yansıtmayı hedefledik ve bu hedefimizi kendi orijinal hikayemizi de içine katarak oyuncularla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz.”

Cliffhanger, oyun projesinin henüz başlarında olduklarını paylaştı. Ayrıca bu projede yer almak isteyen yetenekleri de ekibe davet etti.