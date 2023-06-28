EA, 'Iron Man' Oyununu Duyurdu: İşte İlk Detaylar

2022 yılında Marvel ile üç oyunluk anlaşma imzalayan Electronic Arts, bu oyunlardan ilki olacak ve Iron Man'e odaklanacak yeni oyununu duyurdu.

Süperkahraman evrenlerini seven oyuncular olarak yıllardır hayalini kurduğumuz tek bir şey var: Düzgün bir Iron Man oyunu. “Düzgün” diyoruz çünkü 2020 yılında yayınlanan Marvel: Avengers, bizi bu konuda bir hayli hayal kırıklığına uğratmayı başarmıştı. Evet, oyun Iron Man üzerine değildi ancak içinde Iron Man de vardı.

Yine 2020 yılında Iron Man VR adlı bir sanal gerçeklik oyunu da piyasaya sürülmüş ancak yine hayal kırıklığı yaratmıştı. Fakat bugün, en sonunda beklediğimiz oyunun gelebileceğine dair bir duyuru yapıldı.

EA, Iron Man oyunu geliştirildiğini duyurdu!

Electronic Arts, paylaştığı yeni duyuruda bünyesindeki Motive Studio ile Marvel Entertainment’ın ortaklığı ile yepyeni bir Iron Man oyununun geliştirilmekte olduğunu açıkladı. Oyun hakkında ilk detaylar da paylaşıldı.

Duyuruya göre EA’in Iron Man oyunu, tek oyunculu ve üçüncü şahıs gözünden oynayacağımız bir aksiyon-macera oyunu olacak. Oyunun geliştirilme sürecinde lider olan isim ise çoğunlukla olumlu yorum toplayan Marvel’s Guardians of the Galaxy oyunun da liderliğini yapmış Olivier Proulx olacak.

EA’in son yıllarda oyun dünyasında yeniden toparlandığını ve Star Wars Jedi gibi bir seriyi hayatımıza kattığını düşünürsek, yeni Iron Man oyunu için beklentilerimizi bir nebze yüksek tutabiliriz. Oyunun şu anda erken geliştirme aşamasında olduğu paylaşılırken tahmini çıkış tarihine ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

Toplam 3 Marvel oyunu gelecek!

31 Ekim 2022 tarihinde Bloomberg, EA’in Marvel ile üç oyunluk bir anlaşma imzaladığını açıklamıştı. Iron Man oyunu da bu anlaşma kapsamında geliştirilecek üç oyundan ilki olacak.