Command & Conquer Oyunlarının Kaynak Kodları Yayınlandı

Electronic Arts, Command & Conquer oyunlarına ait kaynak kodları mod geliştiricilerinin kullanması için yayınladı. Böylece yeni gelecek olan Command & Conquer Remastered için yeni modlar oluşturulabilecek.

Strateji türünün en önemli oyunları arasında Command & Conquer markası yer alıyor. Red Alert ve Tiberian Dawn gibi oyunların ana başlığı olan Command & Conquer, tarihin tozlu raflarında kalmak için oldukça büyük bir marka.

Yakın gelecekte Command & Conquer Remastered oyununu göreceğiz. Electronic Arts, bu oyunun modlar anlamında zengin bir yapım olmasını, oyunda aktif ve üretken bir topluluk bulunmasını istiyor.

EA, oyuncuları dinledi:

Electronic Arts, oyunculardan gelen isteklere kayıtsız kalmadı. Yenilenen oyuna modlar üretmek konusunda topluluğa güvenen firma, oyunun kaynak kodlarını da yayınladı. Böylece daha gelişmiş modlar yapılabilecek, mod geliştirmek daha kolay olacak.

Command & Conquer'ın yapımcısı Jim Vessella, blog gönderisinde bu anın EA, oyuncu topluluğu ve oyun sektörü açısından önemli bir an olduğunu belirtti. Oyunun GPL altında açık kaynak kodlu ilk oyunlardan biri olacağını belirten yapımcı, toplantılarda konuyu uzun uzun masaya yatırdıktan sonra bu kararı aldıklarını belirtti.

Vesella, EA’nın hedefini topluluğa gerçekten de faydalı bir kaynak kodu yayınlamak olarak gösteriyor. DLL dosyalarının yayınlanmasıyla birlikte yeni haritalar düzenlemek, kendi birimlerini oyuna eklemek, oyun mantığını değiştirmek ve genel olarak oyun bilgilerini düzenlemek mümkün olacak.

Steam üzerinden modlara erişilebilecek:

Steam oyuncuları, topluluk üyeleri tarafından üretilen modlara Steam Workshop üzerinden erişebilecek. Origin kullanıcılarınınsa bu modları kendilerinin indirip kurması gerekecek. Bu süreç, oyun içi indirme şeklinde gerçekleştirilebilecek.

Oyunun Ayarlar kısmında modları indirebileceğimiz bir seçenek bulunacak. Bu menüden modlar aktifleştirilebilecek. Oyunda ilk aşamada olacak özellikler bu kadar da değil. Oyunun bir LAN çok oyunculu seçeneği olacak ancak bu özellik, COVID-19 nedeniyle ilk anda kullanımda olmayacak. Oyunun yenilenmiş versiyonu 5 Haziran’dan itibaren oyuncular tarafından oynanabilecek.