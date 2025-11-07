EA FC'nin Açık Dünya Modundan Ekran Görüntüleri Sızdırıldı

İlk kez geçtiğimiz yıl duyurulan EA FC'ye gelecek açık dünya moduna dair ilk kapalı testlerin başlamasının ardından bir dizi yeni sızıntı gerçekleşti.

EA’in geçtiğimiz yıl ortaya çıkan FC için açık dünya moduna dair geçtiğimiz gün sınırlı kullanıcıya gelen test davetlerinin ardından ilk sızıntılar geldi ve söylentiler doğrulandı.

EA FC serisi kuvvetle muhtemel FC 27 ile birlikte açık dünya futbol deneyimine geçiyor. “DetectiveFUT” adlı kaynaktan geldiği iddia edilen yeni ekran görüntüleri ve bilgileri, açık dünya modunda neler olacağını da gözler önüne sermiş durumda.

Sızıntılara göre oyuncular kendi karakterlerini oluşturup serbestçe dolaşabilecek, sosyal etkileşimlerde bulunabilecek ve şehir haritasına dağılmış futbol aktivitelerine katılabileceği bir oyun dünyasında vakit geçirebilecekler.

EA FC açık dünya modundan sızdırılan ekran görüntüleri:

Sızan bilgilere göre oyun içinde “Kickabouts” adıyla 1v1, 2v2 ve 3v3 sokak tarzı maçlar, “Draw the Line” adlı pas isabeti görevleri, kuralsız “Rush” modları, “Closest to the Pin” meydan okumaları; güçlendirmeli “Balloon Ball” ve “Foot Tennis” gibi yaratıcı mini oyunlar yer alıyor. Oyuncular, kıyafet ve ekipmanlarla karakterlerini kişiselleştirebilecek ancak bunlar hiçbir şekilde performansı etkilemeyecek. Yani tüm oyuncular adil şartlarda mücadele edecek.

İlk ekran görüntüleri, şehir tarzında birbirine bağlı sahalarla dolu geniş bir haritayı ve oyuncuların maç öncesi sahada beklediği anları gösteriyor. Şimdilik sadece PS5 ve Xbox Series X|S’te test edilen bu devasa açık dünya modu, NBA 2K serisinde olduğu gibi EA FC deneyimini de tamamen yeniden tanımlayacak gibi.