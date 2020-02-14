EA, FIFA 20’de İşinize Yarayacak 10 Özel İpucu Paylaştı

Electronic Arts, günümüzün en popüler futbol oyunlarından biri olan FIFA 20'de işinize yarayabilecek 10 farklı ipucunu paylaştı. Bu ipuçları, doğru zamanlarda kullanırsanız oyunda rakibinize karşı mutlak bir üstünlük kurmanıza yardımcı olabilir.

Dünyanın en popüler futbol oyun serisi olan FIFA, yüzlerce farklı ülkede milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Oyunun geliştiricisi EA Sports, FIFA 20’yi geçtiğimiz ekim ayında piyasaya sürdüğünden bu yana Ultimate Team, Kariyer ve diğer modlara sürekli yeni içerikler ekliyor. Hatta bunların içinde herkesin bilmediği, oyunda size üstünlük sağlayabilecek bazı özellikler var.

Geçtiğimiz günlerde resmi FIFA hesabı, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda sprint tekniklerinden kaleci talimatlarına kadar değişen, oyunda size üstünlük sağlayabilecek bazı ipuçları paylaştı. Gelin, tüm bu ipuçlarının neler olduğuna ve nasıl kullanabileceğinize daha yakından bakalım.

1. Hug Sideline:

FIFA 20'de ‘Hug Sideline’ özelliğinin kullanılması, 4-2-3-1 ve 4-2-2-2 formasyonlarında ofansif orta saha oyuncularını etkilemez. Bunun yerine sadece LM, RM, LW ve RW pozisyonlarında oynayan oyuncular etkilenir. Taktiği aktifleştirmek için D-Pad’de önce yukarı ve sonra sağa basmanız yeterli olacaktır.

2. Slalom Dribling:

Slalom dribling sayesinde sahada herhangi bir yerdeki dar alanları daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Hareketi yapabilmek için LB/L1 tuşuna basılı tutup sol analog tuşuyla hareket etmeniz gerekiyor. Böylece normal top sürme yerine yana, ileri veya geriye doğru etkili bir şekilde top sürebilirsiniz.

3. Takım presi:

Birçok oyuncu, D-Pad ayarlarından aktif edilebilen takım presini kullanıyor ancak çoğu bunun ne işe yaradığını tam anlamıyla bilmiyor. Bu özelliği aktifleştirdiğinizde mevcut taktiğiniz, defansif bir şekilde sürekli olarak baskı kurmaya ayarlanıyor. Bu noktada özelliği oyunun başlarında etkinleştirmemenizi tavsiye ederiz zira oyuncularınız erkenden yorulabilir.

4. Sprint:

Topa sahipken belirli bir yöne doğru RS/R3 tuşuna iki kez dokunursanız top, normalde olduğundan daha ileriye gidecektir. Böylece boş alanlarda topla daha iyi hızlanabilir ve rakip oyuncuların sizi yakalamasını daha güç hâle getirebilirsiniz.

5. Pasları kontrol etme:

Attığınız pasın yönünü kontrol etmek istiyorsanız, ‘The Early Pass Receiver’ ayarı sayesinde bunu yapabilirsiniz. Bu ayarı aktifleştirirseniz pasınızın yönü normalde olduğundan biraz daha erken kilitlenir. Bu yüzden özelliği aktifleştirdiğinizde çok daha dakik olmanız gerekiyor.

6. Gol sevinçleri:

Özellikle hafta sonu turnuvalarında tam odak oynadığınız bir oyunda gol attıktan sonra dikkat dağıtıcı olan gol sevinçlerini hızlıca geçmek isteyebilirsiniz. L1 ve R1 tuşlarına basarak gol sevinçlerini ve tekrarları hızla atlayabilir, dikkatiniz daha fazla dağılmadan oyuna devam edebilirsiniz.

7. Kaleci ayarlamaları:

Kaleciler, serbest vuruşlarda oynadığınız konsola bağlı olarak X ve B veya kare ve daire tuşlarına basarak hareket ettirilebilir. Bununla birlikte sağ analoğu kullanarak kaleciyi normal pozisyonlarda da hareket ettirebilirsiniz.

8. Hava topları:

Havadan gelen topları özellikle defans bölgesinde pas tuşlarıyla karşılamak iyi bir tercih olabilir ancak bunun yerine Xbox için B ve PlayStation için daire tuşlarını kullanmak çok daha etkili olacaktır.

9. Ara koşular:

Özellikle hızlı atağa kalkacağınız sırada her zaman pas atabilecek birilerini ararsınız. Bu noktada topu sürerken LB/L1 tuşlarına basarak diğer oyuncuları koşuya kaldırabilir ve ayaklarına top isteyebilirsiniz.

10. Havadan pas:

Bazı pozisyonlarda topu takım arkadaşlarınıza yerden değil de havadan ulaştırmanız gerekebilir. İşte böyle durumlarda pas tuşuna peş peşe iki kez basarak topu takım arkadaşınıza biraz daha havadan yollayabilirsiniz.

FIFA 20 geliştiricileri tarafından oyuncularla paylaşılan ipuçlarının burada sonuna geliyoruz. Yazımızı noktalamadan önce yukarıdaki ipuçlarının her ne kadar etkili olsalar da yalnızca doğru pozisyonlarda işe yarayacağını hatırlatalım. Bu noktada hareketleri daha etkili bir şekilde kullanabilmek için yapılması gereken en önemli şey ise antrenman gibi görünüyor.