Godfall'un 4K Çözünürlüğündeki Duvar Kağıtları Yayınlandı

PlayStation 5 için duyurulan ilk oyun olan Godfall'un 4K duvar kağıtları yayınlandı. Duvar kağıtlarında, oyunun fragmanında yer alan karakterlerin yüksek çözünürlüklü görüntüleri yer alıyor.

Godfall, PlayStation 5 için duyurulan ilk oyun olmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Oyun hakkında şimdiye kadar The Game Awards 2019'da yayınlanan fragman ve ortaya çıkan bazı görseller dışında hiçbir şey bilinmiyor. Ancak geliştirici Counterplay Games, PS5 için geliştirilen Godfall'un şimdiden 4K duvar kağıtlarını yayınladı.

Godfall'un 4K duvar kağıtlarında oyunda yer alan karakterlerin yüksek çözünürlüklü görüntüleri yer alıyor. Duvar kağıtlarında oyunun tanıtım filminde görülen 3 karakter yer alıyor. Ayrıca karakterlerin hem tam boyutlu, hem de yakınlaştırılmış görüntüleri bulunuyor. Ayrıca aslan zırhlı karakterin farklı renkte bonus duvar kağıdı da var.

Godfall, RPG türünde bir oyun ve üçüncü şahıs kamera açısıyla yakın dövüş mekaniklerini bir araya getirecek. Oyuncular, Godfall dünyasında zorlu görevlerle karşı karşıya gelecek ve düşmanları, boss'ları yok ederek ganimetlerle ödüllendirecekler. Godfall, tek oyunculu veya üç kişilik takımlar halinde oynanabilecek. Counterplay Games tarafından geliştirilen ve Gearbox tarafından yayınlanacak olan Godfall, yoğun bir savaş sistemi sunan çok oyunculu özelliklere sahip olacak.

Counterplay Games, PS5 ve PC için geliştirilen Godfall'un çıkış tarihini henüz açıklamadı. Ancak yeni nesil konsolu heyecanla beklerken, masaüstünüzü veya konsolunuzu oyundaki savaşçılarla renklendirebilirsiniz. Godfall için yayınlanan 4K duvar kağıtlarına buradan erişebilirsiniz.