EA, Sinir Bozan FIFA 22 Oyuncularına Çağrıda Bulundu

FIFA, Sheffield FC’nin kuruluş yıldönümünü fırsat bilerek online müsabakalarda sinir bozan oyunculara çağrıda bulunuyor. “FOAT Code” olarak adlandırılan ve yazılı olmayan kuralları içeren bu çağrı, oyun zevkini kaçıran oyunculara uyarı niteliğinde. Verilen uyarılardan bazılarıysa tanıdığınız birilerini hatırlatabilir.

İnternet kafelerde arkadaşlar arasında yapılan FIFA turnuvalarında, kardeşler arasında evde saatler süren FIFA atışmalarında ve elbette online FIFA kapışmalarında herkesin sinirini bozan bazı tipleri neredeyse hepimiz tanıyoruz. Maçın yarısında yenilirken oyundan çıkanlar, sürekli oyunu durduranlar, sinirlenip kalkıp gidenler ve tabii ki attıkları sıradan bir golü bile tekrar tekrar izleten rakipler...

1857 yılının Ekim ayında kurulan ve şu anda hala aktif olan dünyanın en eski futbol kulübü Sheffield FC bu ay kuruluş yıldönümünü kutluyor. EA de bunu bir fırsat olarak görüp online FIFA 22 maçlarında yaşanan sinir bozucu olaylara dur demek için “FOAT Code” adı altında online oyuncularına çağrıda bulunuyor. Açılımı “First Of All Time” olan çağrı, ‘tarihteki ilk futbol kulübü’ olan Sheffield FC’ye bir atıf.

Peki nedir bu ‘FOAT Code’?

Bu yazılı olmayan fakat herkesçe kabul görmesi gereken kurallar arasında ‘sinirlenip maçı terk etmemek, maçın ortasında oyunu durdurmamak ve atılan her golün ardından kutlama yapıp tekrarını defalarca izletmemek’ yer alıyor.

Bu çağrının FIFA oyuncuları arasında ne kadar etkili olacağıysa tartışılır. Çünkü önceden bu tarz davranışların önüne geçmek için adımlar atılmıştı zaten. Örneğin; FIFA Ultimate Team müsabakalarında oyunu terk ettiğinizde kaybedilen maçlarınızın sayısı artıyor ve FUT Coin kazanamıyorsunuz.

Oyunun hızını artırmak veya golden sonra oyunu direkt santra vuruşuna gidecek şekilde ayarlamak gibi yöntemlerle de sinir bozan olayların önüne geçilebiliyor ancak oyuncular bunları atlatmanın da yollarını bulabiliyor. O nedenle karşınıza bu tür rakipler çıkarsa saç baş yolmaktan başka bir seçenek yok gibi gözüküyor.

FOAT Code için yayınlanan video:

Sheffield FC’nin 1857 yılı forması da Ultimate Team’e eklendi