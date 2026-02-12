Bakandan Oyunlara Yönelik Düzenleme Hakkında Yeni Açıklama: Yasak Geliyor mu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital oyunlara yönelik gündemde olan yasal düzenlemelerle ilgili birtakım sorulara yanıt verdi.

Katıldığı bir ödül töreninde konuşan Bakan Göktaş, özellikle gençlerin sıkça sorduğu “Oyunlar yasaklanacak mı?” sorusuna “Hayır, oyunları kapatmak ya da toptan yasaklamak gibi bir gündemimiz yok.” yanıtını verdi.

Bakan Göktaş, kamuoyunda bilinçli olarak “oyun yasağı geliyor” şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, bu tür dezenformasyonlara karşı olduklarını söyledi.

Peki planlanan düzenlemeler ne?

Türkiye’de faaliyet gösteren, özellikle yurt dışı kaynaklı oyun platformlarına yasal temsilci bulundurma zorunluluğu getirilecek.

Tüm oyunlar için yaş derecelendirme sistemi uygulanacak.

Olası bir sorun durumunda kullanıcıların muhatap bulabileceği, sürecin hızlı ve etkili işleyeceği bir yapı oluşturulacak.

Bakan Göktaş, amaçlarının gençleri ve kullanıcı haklarını korumak olduğunu ifade ederek, düzenlemenin yasak değil, daha güvenli ve şeffaf bir dijital ortam oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

