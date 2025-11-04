Tümü Webekno
  1. Webtekno
  2. Oyun

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

EA'in popüler oyun abonelik hizmeti EA Play, bugün itibarıyla indirime girmiş durumda ve çok uygun fiyata birçok EA oyununa erişebilmek mümkün.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

EA'in popüler oyun abonelik hizmeti EA Play, bugün itibarıyla PC'deki tüm platformlardan indirimli şekilde satın alınabiliyor. Aboneliğinizi gerçekleştirdiğiniz takdirde EA oyunlarının birçoğuna bir ay boyunca erişebiliyorsunuz.

EA Play geçmişteki indirimlerinde yalnızca ilk kez abone olacaklara özel fırsatlar sunuyordu fakat bu seferki indirim ilk kez abone olacaklar değil, tüm kullanıcılar için geçerli.

EA Play indirimli fiyatlar

EA Play

Platform Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Steam 5.99$ 1.20$
Epic Games 219,99 TL 35,19 TL
EA App 5.99$ 0.99$

İndirim ne yazık ki sadece PC'deki platformlarda geçerli. Yani PlayStation ve Xbox konsolunuz üzerinden abone olacaksanız şu anda indirim bulunmuyor.

Oyunlar

