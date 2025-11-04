EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

EA'in popüler oyun abonelik hizmeti EA Play, bugün itibarıyla PC'deki tüm platformlardan indirimli şekilde satın alınabiliyor. Aboneliğinizi gerçekleştirdiğiniz takdirde EA oyunlarının birçoğuna bir ay boyunca erişebiliyorsunuz.
EA Play geçmişteki indirimlerinde yalnızca ilk kez abone olacaklara özel fırsatlar sunuyordu fakat bu seferki indirim ilk kez abone olacaklar değil, tüm kullanıcılar için geçerli.
EA Play indirimli fiyatlar
|Platform
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Steam
|5.99$
|1.20$
|Epic Games
|219,99 TL
|35,19 TL
|EA App
|5.99$
|0.99$
İndirim ne yazık ki sadece PC'deki platformlarda geçerli. Yani PlayStation ve Xbox konsolunuz üzerinden abone olacaksanız şu anda indirim bulunmuyor.