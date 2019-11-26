EA'nın Project Altas'ı, Diğer Platformlardan Gelişmiş Olacak

Geçtiğimiz yıl bulut platformunu tanıtan EA'nın yetkili isimlerinden biri, Project Atlas ismini verdikleri platform hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalara göre Project Atlas, diğer sistemlerden daha gelişmiş olacak.

Günümüzde çıkan oyunlar, daha üç yıl önce piyasaya çıkan bilgisayar donanımlarını bile zorluyor. Bu sorun da insanları yeni oyunlar oynamaları için yeni donanımlara yatırım yapmaya itiyor. İşte bu sorundan bizi kurtaracak çözüm, birçok şirketin tanıttığı bulut platformlarından geçiyor.

Bulut platformları sayesinde bilgisayarların özellikleri önemsiz hâle geliyor ve yalnızca internet bağlantısını kullanarak oyun oynayabiliyoruz. Bu sektör, gelecek için oldukça büyük umutlar verdiğinden birçok şirket arasında da rekabeti kızgınlaştırıyor. Microsoft, Nvidia ve Xbox gibi birçok büyük şirket, kendi bulut platformlarını geliştiriyor.

Electronic Arts da Project Atlas ile karşımıza çıkmıştı:

Bu şirketlerden biri olan Electronic Arts, geçtiğimiz yıl bulut tabanlı oyun platformu Project Atlas’ı duyurmuştu. Platformu deneyen kullanıcılar Titanfall 2 ve Unravel gibi oyunları bulut üzerinden onayabilmişlerdi. Şirketin baş teknoloji yöneticisi Ken Moss, platformu hakkında açıklamalarda bulundu.

GameIndustry ile röportaj yapan Ken Moss, oldukça ilginç ve iddialı sözler söyledi. Moss’un sözlerine geçmeden önce EA’nın bugüne kadar Microsoft’un xCloud’u için oyunlar duyurduğunu, Stadia için de duyurmasının beklendiğini hatırlatalım ve devam edelim. İşte Moss'un açıklamaları:

"Biz, kendimizi rakip olarak görmüyoruz. Amacımız bu değil. Kendi platformumuz hakkında atacağımız diğer adımları duyurmadık. Bunu erteliyoruz ancak bana göre bu stratejimizin bir parçası. Oyunlarımızı buluta yüklüyoruz ve deneyimlerimizi stüdyomuza kazandırıyoruz. Bu da bize Frostbite, yapay zekâ ve diğer hizmet platformlarımızı nasıl geliştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Yaptığımız şey bu. Diğer platformlarla yarışmak gibi bir amacımız yok."

Ken Moss, röportaj sırasında yapay zekâ ve bulut sisteminin oyunculuk üzerinde nasıl etkiye sahip olacağına dair de bir öngörüde bulundu. Moss, bulut sisteminin milyarlarca yeni oyuncuyu oyun dünyasına katacağını söyledi. Biz de bulut platformlarını denemek için sabırsızlanıyoruz tabii ki ancak bu platformların henüz tam anlamıyla gelişmediği de bir gerçek yani biraz daha beklemek zorundayız.