Microsoft, Bulut Oyun Servisine Özel Oyun Çıkarmayacak

Microsoft, geçtiğimiz hafta Project xCloud platformuna gelecek özel oyunlar için görüşme halinde olduklarını açıkladı. Hemen ardından gelen yeni bir açıklama ise şirketin bu yönde bir planı olmadığını gösteriyor.

Google Stadia, Founder's Edition ve Premiere Edition paketleriyle geçtiğimiz hafta açılış yaptı ve kullanıcılara Tequila Works tarafından geliştirilen, 'Gylt' adlı platforma özel bir oyun sundu. Stadia'da platforma özel oyunlar zaman içinde artacak. Ancak Microsoft, bulut tabanlı oyun hizmeti Project xCloud'da aynı yaklaşımı benimsemiyor.

Gamasutra'ya konuşan bir Xbox sözcüsü, şirketin bulut platformuna özel bir içerik planı olmadığını belirtti. Bu açıklama, Project xCloud başkanı Kareem Choudhry'nin platforma eklenecek özel oyunlar için birinci ya da üçüncü parti taraflarla görüşme halinde olduklarını açıklamasının ardından geldi.

Xbox sözcüsü, "Şu anda açık önizlemede olan Project xCloud için uzun bir yolculuğun başındayız. Bulutun mümkün kılacağı yeni özellikleri araştırıyoruz. Ancak konsola tamamlayıcı olan ve şu anda bulut için özel içerik için hiçbir planı olmayan, oyun akışına yönelik bir yaklaşıma bağlı kalmaya devam ediyoruz." diyerek, platforma özel oyun planlarının olmadığını açıkça ortaya koydu.

Hizmete özel oyunlar yayınlamak, şirketin şu ana kadar izlediği politikalara ters düşüyor. Microsoft, Project xCloud hizmetini mevcut Xbox oyunlarını oynamak için farklı bir yol olarak konumlandırdı. Platform, oyunları evde konsol veya PC'lere kilitlenmeden, cep telefonu, dizüstü bilgisayar veya diğer aygıtlarla oynama şansı verecek. Microsoft yeni nesil Xbox Scarlett konsolunu 2020'de piyasaya sürecek ve xCloud, hedeflenen geleneksel konsol deneyimini değiştirmeyecek gibi görünüyor.

Microsoft, mevcut konsollarında platforma özel oyunlardan uzaklaşmıştı. Halo 5: Guardians ve birkaç istisna dışında, hemen hemen tüm Xbox One oyunlarını PC'de de oynayabiliyorsunuz. Sistemin artı tarafı, oyunların birçoğunun çapraz ilerlemeyi desteklemesi. Böylece kullanıcılar konsol ve PC arasında kolayca geçiş yapabiliyor ve diğer arkadaşlarıyla istedikleri platformda oyunların keyfini çıkarabiliyorlar.

Şirket, Xbox One sahiplerinin akış yoluyla mobil cihazlarında oyun oynayabilmesine de izin veriyor ve Xbox One'da sahip oldukları tüm oyunlar akış için uygun. xCloud, platformun işleyişini bozmayacak gibi görünüyor.