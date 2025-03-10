EA SPORTS FC 25'e %70 İndirim Geldi!

Electronic Arts, sevilen futbol oyunu EA SPORTS FC 25 için efsane bir kampanya başlattı. Tüm platformlarda geçerli olan bu kampanya kapsamında oyuna yüzde 70'e varan indirimle ulaşılabiliyor.

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Electronic Arts, sevilen futbol oyunu EA SPORTS FC 25 için efsane bir kampanya başlattı. Oyuncular, bu kampanya kapsamında EA SPORTS FC 25'e devasa indirimlerle sahip olabilecekler.

Yapılan resmî açıklamaya baktığımızda EA SPORTS FC 25 için başlatılan kampanyanın tüm platformlarda geçerli olduğunu görüyoruz. Yani oyunu PC, PlayStation, Xbox veya Nintendo Switch'te oynuyor olmanızın hiçbir önemi yok. Peki fiyatlar nasıl değişti?

İşte EA SPORTS FC 25 indirimli fiyatları:

Versiyon Platform İndirimli Fiyatı EA SPORTS FC 25 Steam 20,99 dolar (%70) EA SPORTS FC 25 Ultimate Sürüm Steam 39,99 dolar (%60) EA SPORTS FC 25 PlayStation 869,99 TL (%70) EA SPORTS FC 25 Ultimate Sürüm PlayStation 1.600 TL (%60) EA SPORTS FC 25 Xbox 869,99 TL (%70) EA SPORTS FC 25 Ultimate Sürüm Xbox 1.599,99 TL (%60) EA SPORTS FC 25 Nintendo 23,99 dolar (%60) EA SPORTS FC 25 Ultimate Sürüm Nintendo 79,99 dolar (%0)

Yaptığımız kontrollerde kampanyanın Steam için 13 Mart'ta sona ereceğini gördük. PlayStation için 27 Mart'a kadar geçerli olacak kampanya, Xbox için 18 Mart'a kadar geçerli.