EA SPORTS FC 25'e %70 İndirim Geldi!

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Electronic Arts, sevilen futbol oyunu EA SPORTS FC 25 için efsane bir kampanya başlattı. Oyuncular, bu kampanya kapsamında EA SPORTS FC 25'e devasa indirimlerle sahip olabilecekler.
Yapılan resmî açıklamaya baktığımızda EA SPORTS FC 25 için başlatılan kampanyanın tüm platformlarda geçerli olduğunu görüyoruz. Yani oyunu PC, PlayStation, Xbox veya Nintendo Switch'te oynuyor olmanızın hiçbir önemi yok. Peki fiyatlar nasıl değişti?
İşte EA SPORTS FC 25 indirimli fiyatları:
|Versiyon
|Platform
|İndirimli Fiyatı
|EA SPORTS FC 25
|Steam
|20,99 dolar (%70)
|EA SPORTS FC 25 Ultimate Sürüm
|Steam
|39,99 dolar (%60)
|EA SPORTS FC 25
|PlayStation
|869,99 TL (%70)
|EA SPORTS FC 25 Ultimate Sürüm
|PlayStation
|1.600 TL (%60)
|EA SPORTS FC 25
|Xbox
|869,99 TL (%70)
|EA SPORTS FC 25 Ultimate Sürüm
|Xbox
|1.599,99 TL (%60)
|EA SPORTS FC 25
|Nintendo
|23,99 dolar (%60)
|EA SPORTS FC 25 Ultimate Sürüm
|Nintendo
|79,99 dolar (%0)
Yaptığımız kontrollerde kampanyanın Steam için 13 Mart'ta sona ereceğini gördük. PlayStation için 27 Mart'a kadar geçerli olacak kampanya, Xbox için 18 Mart'a kadar geçerli.