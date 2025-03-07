Amazon’un Prime abonelerine sunduğu Prime Gaming hizmeti, her ay binlerce TL değerinde birçok oyunu abonelerin beğenisine sunuyordu. Şimdi ise martta ücretsiz olarak sunulacak oyunlar ortaya çıktı.
Listeye baktığımızda yine dolu dolu bir ay olacağını görebiliyoruz. Öyle ki mart sonuna kadar toplam değeri 10.300 TL'yi aşan 20 adet oyun, Prime Gaming’e gelmiş olacak. Aşağıdan bu oyunları ve geliş tarihlerini görebilirsiniz.
Prime Gaming'e mart boyunca gelecek oyunlar
|Oyun
|Geleceği tarih
|Normal fiyatı
|Saints Row: The Third Remastered
|Şu anda erişilebilir
|22,99 dolar
|Mafia II: Definitive Edition
|Şu anda erişilebilir
|29,99 dolar
|Crime Boss: Rockay City
|Şu anda erişilebilir
|11,99 dolar
|Naheulbeuk's Dungeon Master
|Şu anda erişilebilir
|24,99 dolar
|Wall World
|13 Mart
|3,99 dolar
|Syberia: The World Before
|13 Mart
|39,99 dolar
|Endling - Extinction is Forever
|13 Mart
|14,99 dolar
|Dark Deity: Complete Edition
|13 Mart
|11,99 dolar
|Beholder 3
|13 Mart
|9,29 dolar
|Wolfenstein: The Old Blood
|20 Mart
|11,99 dolar
|Mutazion
|20 Mart
|10,49 dolar
|Figment 2: Creed Valley
|20 Mart
|12,<49 dolar
|Legacy of Kain: Defiance
|20 Mart
|3,49 dolar
|Mortal Shell
|20 Mart
|14,99 dolar
|The Forgotten City
|27 Mart
|24,99 dolar
|Deus Ex: Invisible War
|27 Mart
|3,49 dolar
|Session: Skate Sim
|27 Mart
|19,99 dolar
|Let’s Build A Zoo
|27 Mart
|10,49 dolar
|Gamedec — Definitive Edition
|27 Mart
|14,99 dolar
|The Wisbey Mystery
|27 Mart
|7,99 dolar
Bu oyunlara geldiklerinde erişmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.