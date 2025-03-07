Toplam Değeri 10 Bin TL'den Fazla 20 Oyun, Prime Gaming'de Ücretsiz Oluyor

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Amazon'un Prime Gaming hizmetine mart boyunca ekleyeceği oyunlar belli oldu. 10 bin 370 TL'den fazla değerde 20 oyun kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Amazon’un Prime abonelerine sunduğu Prime Gaming hizmeti, her ay binlerce TL değerinde birçok oyunu abonelerin beğenisine sunuyordu. Şimdi ise martta ücretsiz olarak sunulacak oyunlar ortaya çıktı.

Listeye baktığımızda yine dolu dolu bir ay olacağını görebiliyoruz. Öyle ki mart sonuna kadar toplam değeri 10.300 TL'yi aşan 20 adet oyun, Prime Gaming’e gelmiş olacak. Aşağıdan bu oyunları ve geliş tarihlerini görebilirsiniz.

Prime Gaming'e mart boyunca gelecek oyunlar

Oyun Geleceği tarih Normal fiyatı
 Saints Row: The Third Remastered Şu anda erişilebilir 22,99 dolar
Mafia II: Definitive Edition Şu anda erişilebilir 29,99 dolar
Crime Boss: Rockay City Şu anda erişilebilir 11,99 dolar
Naheulbeuk's Dungeon Master Şu anda erişilebilir 24,99 dolar
Wall World 13 Mart 3,99 dolar
Syberia: The World Before 13 Mart 39,99 dolar
Endling - Extinction is Forever 13 Mart 14,99 dolar
Dark Deity: Complete Edition 13 Mart 11,99 dolar
Beholder 3 13 Mart 9,29 dolar
Wolfenstein: The Old Blood 20 Mart 11,99 dolar
Mutazion 20 Mart 10,49 dolar
Figment 2: Creed Valley 20 Mart 12,<49 dolar
Legacy of Kain: Defiance 20 Mart 3,49 dolar
Mortal Shell 20 Mart 14,99 dolar
The Forgotten City 27 Mart 24,99 dolar
Deus Ex: Invisible War 27 Mart 3,49 dolar
Session: Skate Sim 27 Mart 19,99 dolar
Let’s Build A Zoo 27 Mart 10,49 dolar
Gamedec — Definitive Edition  27 Mart 14,99 dolar
 The Wisbey Mystery 27 Mart 7,99 dolar

Bu oyunlara geldiklerinde erişmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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