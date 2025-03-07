Amazon'un Prime Gaming hizmetine mart boyunca ekleyeceği oyunlar belli oldu. 10 bin 370 TL'den fazla değerde 20 oyun kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Amazon’un Prime abonelerine sunduğu Prime Gaming hizmeti, her ay binlerce TL değerinde birçok oyunu abonelerin beğenisine sunuyordu. Şimdi ise martta ücretsiz olarak sunulacak oyunlar ortaya çıktı.

Listeye baktığımızda yine dolu dolu bir ay olacağını görebiliyoruz. Öyle ki mart sonuna kadar toplam değeri 10.300 TL'yi aşan 20 adet oyun, Prime Gaming’e gelmiş olacak. Aşağıdan bu oyunları ve geliş tarihlerini görebilirsiniz.

Prime Gaming'e mart boyunca gelecek oyunlar

Oyun Geleceği tarih Normal fiyatı Saints Row: The Third Remastered Şu anda erişilebilir 22,99 dolar Mafia II: Definitive Edition Şu anda erişilebilir 29,99 dolar Crime Boss: Rockay City Şu anda erişilebilir 11,99 dolar Naheulbeuk's Dungeon Master Şu anda erişilebilir 24,99 dolar Wall World 13 Mart 3,99 dolar Syberia: The World Before 13 Mart 39,99 dolar Endling - Extinction is Forever 13 Mart 14,99 dolar Dark Deity: Complete Edition 13 Mart 11,99 dolar Beholder 3 13 Mart 9,29 dolar Wolfenstein: The Old Blood 20 Mart 11,99 dolar Mutazion 20 Mart 10,49 dolar Figment 2: Creed Valley 20 Mart 12,<49 dolar Legacy of Kain: Defiance 20 Mart 3,49 dolar Mortal Shell 20 Mart 14,99 dolar The Forgotten City 27 Mart 24,99 dolar Deus Ex: Invisible War 27 Mart 3,49 dolar Session: Skate Sim 27 Mart 19,99 dolar Let’s Build A Zoo 27 Mart 10,49 dolar Gamedec — Definitive Edition 27 Mart 14,99 dolar The Wisbey Mystery 27 Mart 7,99 dolar

Bu oyunlara geldiklerinde erişmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.