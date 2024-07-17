EA Sports FC 25'te Kadın Futbolu Kariyeri Modu Geliyor

27 Eylül'de satışa çıkacak olan EA Sports FC 25'ta bu yıl ilk defa kariyer modunda kadın futbolcu kariyeri yapılabilecek.

Son dönemde kadınların da oyunlarda daha çok temsil edilmesini isteyen EA Sports, FC 24'te ve oyunun mobil versiyonunda kadın futbolundan isimlere de yer vermeye başlamıştı. Oyunun bir sonraki versiyonu olacak EA Sports FC 25'te kariyer modunda kadın futbolunda da kariyer yapmak mümkün olacak.

Oyunda kadın futbolcu kariyeri için beş farklı lig seçeneği bulunacak. Bu ligler İngiltere Kadınlar Süper Ligi, ABD'nin kadın futbol ligi NWSL, Fransa'nın, İspanya'nın ve Almanya'nın en üst düzey ligleri olacak. Ayrıca oyuna Kadınlar Şampiyonlar Ligi de dâhil olacak.

Kadın futbolunun sıkıntıları oyuna da yansıtılacak

Oyunda kadın futbolu modu genel olarak erkek futbolu ile aynı şekilde ilerleyecek olsa da, kadın futbolunda yaşanan sıkıntılar da oyuna yansıtılacak. Örneğin bütçeler daha düşük olacak, kontratlar daha kısa süreli yapılacak ve transfer için oyun havuzunda da daha az oyuncu yer alacak. Öte yandan erkek ve kadın takımları arasında teknik direktör geçişleri olabilecek.

Ayrıca oyunun kariyer moduna Live Start Points adlı bir özellik de eklenecek. Özetlemek gerekirse bu özelliği kullanarak oyuna başladığınızda o ana kadar oynanmış maçların sonuçları gerçek maç sonuçları olacak. Bu özellik en üst düzeydeki 11 lig ve 17 kupa için geçerli olacak. Ayrıca oyuncu kariyeri modunda emekli olmuş yıldızları da oynamak mümkün olacak.