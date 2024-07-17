EA Sports FC 25, yayımlanan fragman ile resmen tanıtıldı. İşte fiyatı, çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri...

Dünyanın en popüler futbol oyunu serilerinin başında gelen EA Sports FC serisinin en yeni oyunu EA Sports FC 25 resmen duyuruldu. Electronic Arts, dün itibarıyla da futbol tutkunlarını mest edecek oyunun çıkış tarihini ve fiyatını da resmen açıkladı.

Peki EA Sports FC 25 neler sunacak? Oyun ne zaman piyasaya sürülecek? Fiyatı ne olacak? Gelin hep birlikte EA Sports FC 25 ile ilgili tüm detaylara yakından bakalım.

EA Sports FC 25 için yayımlanan ilk fragman

EA Sports FC 25 için yayımlanan ilk fragman, oyundan neler bekleyeceğimizi de gözler önüne seriyor. Tabii bu noktada bahsedebileceğimiz pek bir şey yok. EA Sports FC oyunlarının eski sürümlerinde de gördüğümüz Ultimate Team ve kadın futbolu modları, yeni oyunda da karşımıza çıkacak. Bu arada; EA Sports FC 25 için yayımlanan fragmanda çok kısa süreliğine de olsa Fenerbahçe ile Galatasaray'ı da görüyoruz.

EA Sports FC 25 yayım tarihi:

Yapılan resmî açıklamaya göre EA Sports FC 25, 27 Eylül itibarıyla erişilebilir olacak. Oyunu ön sipariş kapsamında satın alan oyuncular, 20 Eylül tarihi itbarıyla oyuna erişebilecekler. Ayrıca ön sipariş kapsamında bazı oyun içi avantajlar sunulacağını da belirtelim.

EA Sports FC 25 hangi platformlarda oynanabilecek?

EA Sports FC 25, Xbox, PlayStation, PC ve hatta Nintendo Switch için bile erişilebilir olacak.

EA Sports FC 25 sistem gereksinimleri:

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 ya da Intel Core i5 6600k

AMD Ryzen 5 1600 ya da Intel Core i5 6600k Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: AMD RX 570 ya da NVIDIA GTX 1050 Ti

AMD RX 570 ya da NVIDIA GTX 1050 Ti Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X ya da Intel Core i7 6700

AMD Ryzen 7 2700X ya da Intel Core i7 6700 Bellek: 12 GB RAM

12 GB RAM Ekran Kartı: AMD RX 5600 XT ya da NVIDIA GTX 1660

AMD RX 5600 XT ya da NVIDIA GTX 1660 Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

EA Sports FC 25 fiyatı:

EA Sports FC 25 PC fiyatı:

Versiyon Fiyatı EA Sports FC 25 Standart Sürüm (Steam) 69,99 dolar EA Sports FC 25 Ultimate Sürüm (Steam) 99,99 dolar EA Sports FC 25 Standart Sürüm (Epic Games) 2.599 TL EA Sports FC 25 Ultimate Sürüm (Epic Games) 3.599 TL

EA Sports FC 25 Xbox fiyatı:

Versiyon Fiyatı EA Sports FC 25 Standart Sürüm (Xbox Series X/S) 2.899,99 TL EA Sports FC 25 Ultimate Sürüm (Xbox Series X/S) 3.999,99 TL

EA Sports FC 25 PlayStation fiyatı:

Versiyon Fiyatı EA Sports FC 25 Standart Sürüm (PS4 ve PS5) 2.899,99 TL EA Sports FC 25 Ultimate Sürüm (PS4 ve PS5) 4.000 TL

EA Sports FC 25 Nintendo Switch fiyatı: