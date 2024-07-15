Electronic Arts, çok beklenen EA Sports FC 25'i duyurdu ve ilk posterini paylaştı. Oyunun resmî tanıtımının bu hafta içinde paylaşılacak fragmanla yapılacağını da ekledi.

Electronic Arts’ın FIFA anlaşmasının sonrasında hayatımıza soktuğu futbol oyunu serisi EA Sports FC’nin yeni oyunu büyük merakla bekleniyordu. Şirketten nihayet oyun hakkında açıklama geldi.

EA, resmîi sosyal medya hesaplarından EA Sports FC 25’i resmen duyurdu. Oyunun Ultimate sürümünün ilk posteri paylaşılırken detaylı tanıtımın ne zaman gerçekleşeceği de açıklandı.

EA Sports FC 25, 17 Temmuz’da tanıtılacak

Oyun hakkında paylaşılan postere baktığımızda farklı organizasyonlardan ikonik kupaların yer verildiğini görebiliyoruz. Öte yandan futbol dünyasında tanıdık isimler de fotoğrafta mevcut. Gianluigi Buffon, Zinedine Zidane ve David Beckham gibi eski efsane futbolcuları görebiliyoruz. Ayrıca Barcelona’da forma giyen kadın futbolcu Aitana Bonmati de var. Ortada ise şu anda en gözde futbolculardan olan Jude Bellingham yer alıyor.

Electronic Arts’ın duyurusuna göre EA Sports FC25, 17 Temmuz günü akşam saatlerinde resmen tanıtılacak ve ilk fragman paylaşılacak. Fragmanı buradan takip etmeniz ve yayımlandığında direkt ulaşmanız mümkün. Biz de çıktığında sizlerle paylaşacağız.

FC 25 hakkında yakın zamanda sızıntı çıktığını görmüştük. Güvenilir bir kaynaktan gelen o iddiada oyunun 27 Eylül’de 69,99 dolarlık fiyatla geleceği iddia edilmişti. Doğru çıkıp çıkmayacağını çarşamba günü öğreneceğiz.