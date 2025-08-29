EA Sports’un yeni oyunu EA FC 26, çıkışına haftalar kala oyuncu reytinglerinin sızdırılmasıyla gündem oldu. Bu yıl zirvede 91 reyting ile Mohamed Salah, Alexia Putellas, Kylian Mbappé ve Aitana Bonmatí bulunuyor. Ancak listenin detayları oyunseverleri şaşırtacak cinsten.

FC 26’da reyting değişikliklerinde dikkat çekici pek çok detay görülüyor. Geçtiğimiz yıl Ballon d’Or ödülünü alamamasıyla tartışma konusu olan Vinícius Jr., bu yıl en iyi 10 futbolcu arasında bile yer almadı. Şampiyonlar Ligi’ni kazanan PSG’den ise sadece bir oyuncu ilk 10’da yer alıyor. Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea’den ise hiçbir futbolcu listenin tepesinde yer almadı.

Sızıntının en dikkat çekici yanlarından biri ise, geçtiğimiz yıl FC 25’te 81 reyting olan genç yıldız Lamine Yamal’ın bu yıl 89 reyting ile en iyi futbolcular arasına girmesi oldu. Futbol dünyasının bir dönemini domine eden Ronaldo ve Messi ise artık iyice oyunun “sıradan” futbolcuları arasında yer almaya başlamış durumda.

EA FC 26’nın En Yüksek Reytingli Futbolcuları

Mohamed Salah – 91

Alexia Putellas – 91

Kylian Mbappé – 91

Aitana Bonmatí – 91

Virgil van Dijk – 90

Caroline Graham Hansen – 90

Ousmane Dembélé – 90

Rodri – 90

Erling Haaland – 90

Jude Bellingham – 90

Thibaut Courtois – 89

Harry Kane – 89

Joshua Kimmich – 89

Alisson Becker – 89

Gianluigi Donnarumma – 89

Raphinha – 89

Achraf Hakimi – 89

Mapi León – 89

Mariona Caldentey – 89

Patri Guijarro – 89

Vinícius Jr. – 89

Federico Valverde – 89

Luke Shaw – 89

Pedri – 89

Vitinha – 89

Florian Wirtz – 89

Alessia Russo – 89

Lamine Yamal – 89

Robert Lewandowski – 88

İlkay Gündoğan – 88

Debinha – 88

Irene Paredes – 88

Fridolina Rolfö – 88

Kadidiatou Diani – 88

Lisandro Martínez – 88

Gabriel Magalhães – 88

Alexander Isak – 88

Jonna Andersson Páljor – 88

Christiane Endler – 88

Marie-Antoinette Katoto – 88

Bukayo Saka – 88

Jamal Musiala – 88

Callum Wilson – 87

Jonathan Tah – 87

Serhou Guirassy – 87

Yann Sommer – 87

Kevin De Bruyne – 87

Marquinhos – 87

Ronaldo ve Messi’nin FC 26 reytingi

Cristiano Ronaldo - 85

Leo Messi - 86

EA FC 26’nın reyting listesi resmi olarak henüz doğrulanmadı. Ancak sızdırılan bu tablo, hem yükselen genç yıldızlar hem de üst düzey kulüplerin eksikliği ile futbolseverler arasında tartışma yaratmaya başladı.