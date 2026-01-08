EA Sports FC 26 Yılın Takımı (TOTY) Adayları Açıklandı: Listede 1 Türk Var!

EA Sports FC 26'da Yılın Takımı (TOTY) için adaylar resmen açıklandı ve oylama başladı. Listede bir Türk futbolcu da yer alıyor.

Electronic Arts tarafından geliştirilen ve dünyanın en popüler futbol oyunu konumunda bulunan EA Sports FC’de her yıl düzenli olarak “Yılın Takımı” belirleniyordu. Şimdi ise EA Sports FC 26 için beklenen gün geldi.

FC 26’da hem erkekler hem de kadınlarda “Yılın Takımı”nı belirlemek için yapılacak oylama başladı ve adaylar belli oldu. Futbol ve oyunseverler, erkek ve kadınlarda yılın en iyilerini seçebiliyorlar. Ayrıca ilk kez takım kaptanı için de oy verilebiliyor. Oylamaya buradaki bağlantı üzerinden katılmak mümkün.

Adaylar arasına bir Türk girmeyi başardı

EA Sports FC 26 Yılın Takımı (TOTY) için açıklanan adaylar arasında dünyanın en büyük kulüplerinden birçok futbolcu yer alıyor. Bu yılki adaylar arasına bir Türk de girmeyi başardı. Juventus’ta forma giyen millî oyuncumuz Kenan Yıldız, orta saha kategorisinde yılın takımına girmeye çalışacak. Önceki yıllarda da millî oyuncuların aday olduğunu görmüştük. 25 ve 24’te Hakan Çalhanoğlu, FIFA 21’de Çağlar Söyüncü aday olmuştu.

EA Sports FC 26 Yılın Takımı Adayları

Erkekler

Kaleci

Alisson

Thibaut Courtois

David Raya

Gianluigi Donnarumma

Manuel Neuer

Jan Oblak

Mile Svilar

Defans

Alessandro Bastoni

Denzel Dumfries

Gabriel

Marc Guéhi

Dean Huijsen

Jules Koundé

Marc Cucurella

Marcos Llorente

Marquinhos

Maximilian Mittelstädt

Nuno Mendes

Willian Pacho

Andrei Rațiu

David Raum

Amir Rrahmani

William Saliba

Nico Schlotterbeck

Jonathan Tah

Micky van de Ven

Virgil van Dijk

Orta saha

Kenan Yıldız

Maghnes Akliouche

Salem Al Dawsari

Nicolò Barella

Jude Bellingham

Bruno Guimarães

Moisés Caicedo

Frenkie de Jong

Luis Díaz

Ritsu Doan

Evander

Ryan Gravenberch

Grimaldo

Pierre-Emile Højbjerg

João Neves

Joshua Kimmich

Lamine Yamal

Riyad Mahrez

Scott McTominay

Jamal Musiala

Nico Paz

Nico Williams

Felix Nmecha

Michael Olise

Riccardo Orsolini

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Declan Rice

Mohamed Salah

Angelo Stiller

Corentin Tolisso

Federico Valverde

Vitinha

André-Frank Zambo Anguissa

Forvet

Julián Alvarez

Antony

Ayoze

Bradley Barcola

Karim Benzema

Cristiano Ronaldo

Ousmane Dembélé

Désiré Doué

Anders Dreyer

Emanuel Emegha

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Erling Haaland

Harry Kane

Moise Kean

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Romelu Lukaku

Lautaro Martínez

Jean-Philippe Mateta

Kylian Mbappé

Bryan Mbeumo

Lionel Messi

Christian Pulisic

Patrik Schick

Heung Min Son

Vini Jr.

Kadınlar

Kaleci

Christiane Endler

Hannah Hampton

Lorena

Chiamaka Nnadozie

Constance Picaud

Defans

Selma Bacha

Millie Bright

Lucy Bronze

Ellie Carpenter

Emily Fox

Vanessa Gilles

Giulia Gwinn

Lauren

Katie McCabe

Tara McKeown

Nerea Nevado

Olga Carmona

Wendie Renard

Izzy Rodriguez

Kayla Sharples

Leah Williamson

Orta saha

Aitana Bonmatí

Alexia Putellas

Bernadette Amani

Sandy Baltimore

Klara Bühl

Delphine Cascarino

Sam Coffey

Erin Cuthbert

Kenza Dali

Fiamma Benítez

Taylor Flint

Laura Freigang

Vanessa Fudalla

Manuela Giugliano

Pernille Harder

Yui Hasegawa

Lindsey Heaps

Svenja Huth

Sakina Karchaoui

Chloe Kelly

Rose Lavelle

Mariona

Marta

Janina Minge

Olivia Moultrie

Patri Guijarro

Trinity Rodman

Georgia Stanway

Ella Toone

Vicky López

Selina Vobian

Keira Walsh

Caroline Weir

Forvet