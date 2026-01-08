EA Sports FC 26 Yılın Takımı (TOTY) Adayları Açıklandı: Listede 1 Türk Var!

Electronic Arts tarafından geliştirilen ve dünyanın en popüler futbol oyunu konumunda bulunan EA Sports FC’de her yıl düzenli olarak “Yılın Takımı” belirleniyordu. Şimdi ise EA Sports FC 26 için beklenen gün geldi.
FC 26’da hem erkekler hem de kadınlarda “Yılın Takımı”nı belirlemek için yapılacak oylama başladı ve adaylar belli oldu. Futbol ve oyunseverler, erkek ve kadınlarda yılın en iyilerini seçebiliyorlar. Ayrıca ilk kez takım kaptanı için de oy verilebiliyor. Oylamaya buradaki bağlantı üzerinden katılmak mümkün.
Adaylar arasına bir Türk girmeyi başardı
EA Sports FC 26 Yılın Takımı (TOTY) için açıklanan adaylar arasında dünyanın en büyük kulüplerinden birçok futbolcu yer alıyor. Bu yılki adaylar arasına bir Türk de girmeyi başardı. Juventus’ta forma giyen millî oyuncumuz Kenan Yıldız, orta saha kategorisinde yılın takımına girmeye çalışacak. Önceki yıllarda da millî oyuncuların aday olduğunu görmüştük. 25 ve 24’te Hakan Çalhanoğlu, FIFA 21’de Çağlar Söyüncü aday olmuştu.
EA Sports FC 26 Yılın Takımı Adayları
Erkekler
Kaleci
- Alisson
- Thibaut Courtois
- David Raya
- Gianluigi Donnarumma
- Manuel Neuer
- Jan Oblak
- Mile Svilar
Defans
- Alessandro Bastoni
- Denzel Dumfries
- Gabriel
- Marc Guéhi
- Dean Huijsen
- Jules Koundé
- Marc Cucurella
- Marcos Llorente
- Marquinhos
- Maximilian Mittelstädt
- Nuno Mendes
- Willian Pacho
- Andrei Rațiu
- David Raum
- Amir Rrahmani
- William Saliba
- Nico Schlotterbeck
- Jonathan Tah
- Micky van de Ven
- Virgil van Dijk
Orta saha
- Kenan Yıldız
- Maghnes Akliouche
- Salem Al Dawsari
- Nicolò Barella
- Jude Bellingham
- Bruno Guimarães
- Moisés Caicedo
- Frenkie de Jong
- Luis Díaz
- Ritsu Doan
- Evander
- Ryan Gravenberch
- Grimaldo
- Pierre-Emile Højbjerg
- João Neves
- Joshua Kimmich
- Lamine Yamal
- Riyad Mahrez
- Scott McTominay
- Jamal Musiala
- Nico Paz
- Nico Williams
- Felix Nmecha
- Michael Olise
- Riccardo Orsolini
- Cole Palmer
- Pedri
- Raphinha
- Declan Rice
- Mohamed Salah
- Angelo Stiller
- Corentin Tolisso
- Federico Valverde
- Vitinha
- André-Frank Zambo Anguissa
Forvet
- Julián Alvarez
- Antony
- Ayoze
- Bradley Barcola
- Karim Benzema
- Cristiano Ronaldo
- Ousmane Dembélé
- Désiré Doué
- Anders Dreyer
- Emanuel Emegha
- Serhou Guirassy
- Viktor Gyökeres
- Erling Haaland
- Harry Kane
- Moise Kean
- Khvicha Kvaratskhelia
- Robert Lewandowski
- Romelu Lukaku
- Lautaro Martínez
- Jean-Philippe Mateta
- Kylian Mbappé
- Bryan Mbeumo
- Lionel Messi
- Christian Pulisic
- Patrik Schick
- Heung Min Son
- Vini Jr.
Kadınlar
Kaleci
- Christiane Endler
- Hannah Hampton
- Lorena
- Chiamaka Nnadozie
- Constance Picaud
Defans
- Selma Bacha
- Millie Bright
- Lucy Bronze
- Ellie Carpenter
- Emily Fox
- Vanessa Gilles
- Giulia Gwinn
- Lauren
- Katie McCabe
- Tara McKeown
- Nerea Nevado
- Olga Carmona
- Wendie Renard
- Izzy Rodriguez
- Kayla Sharples
- Leah Williamson
Orta saha
- Aitana Bonmatí
- Alexia Putellas
- Bernadette Amani
- Sandy Baltimore
- Klara Bühl
- Delphine Cascarino
- Sam Coffey
- Erin Cuthbert
- Kenza Dali
- Fiamma Benítez
- Taylor Flint
- Laura Freigang
- Vanessa Fudalla
- Manuela Giugliano
- Pernille Harder
- Yui Hasegawa
- Lindsey Heaps
- Svenja Huth
- Sakina Karchaoui
- Chloe Kelly
- Rose Lavelle
- Mariona
- Marta
- Janina Minge
- Olivia Moultrie
- Patri Guijarro
- Trinity Rodman
- Georgia Stanway
- Ella Toone
- Vicky López
- Selina Vobian
- Keira Walsh
- Caroline Weir
Forvet
- lba Redondo
- Lineth Beerensteyn
- Mathilde Bourdieu
- Linda Caicedo
- Sofia Cantore
- Selina Cerci
- Tabitha Chawinga
- Temwa Chawinga
- Claudia Pina
- Kadidiatou Diani
- Melchie Dumornay
- Elena Julve
- Esther
- Cristiana Girelli
- Caroline Graham Hansen
- Edna Imade
- Clara Mateo
- Manaka Matsukubo
- Larissa Mühlhaus
- Ewa Pajor
- Alexandra Popp
- Géraldine Reuteler
- Alessia Russo
- Emma Sears
- Khadija Shaw