Ebeveynleri İçici Gençlerin Sigara İçme İhtimali Açıklandı

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, ebeveynleri sigara içen gençlerin sigaraya başlama olasılıklarının çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Öyle ki aradaki fark, ebeveynleri sigara içmeyenlere göre neredeyse 4 kat fazla.

Beraberinde birçok ölümcül hastalık riskini de getiren sigara, günümüzde ne yazık ki pek çok genç tarafından da tüketiliyor. İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmaysa özellikle ebeveynleri ilgilendiriyor. Yapılan araştırmaya göre ebeveynleri sigara içen gençlerin sigaraya başlama olasılığı, ebeveynleri sigara içmeyenlere göre 4 kat daha fazla.

İngiltere’de sigarayla mücadele kapsamında başlatılan kampanya çerçevesinde yapılan araştırma, ebeveynleri sigara içen gençlerin %4,9’unun sigara içmeye başladığını ortaya koydu. Bu oran, ebeveyni sigara içmeyen gençler arasındaysa yalnızca %1,2 ile sınırlı. Bu oranların ardından uzmanlar, ebeveynlere yeniden acilen sigara bırakma çağrısında bulundu.

Peki Türkiye’de sigara tüketiminin durumu ne?

Önde gelen tıp dergisi The Lancet’ta mayıs ayında yayımlanan araştırmaya göre tüm dünyada yaklaşık 1,1 milyar insan sigara tüketiyor. Bu sayıyla birlikte dünya, aynı zamanda tüm zamanların en yüksek sigara tüketen insan sayısını da görmüş oldu. Sigara tüketiminin ülkemizdeki durumuna baktığımızdaysa tablo pek parlak değil. Türkiye, maalesef sigara tüketiminde dünya sıralamasının zirvelerinde yer alıyor.

The Lancet tarafından yayımlanan listeye göre dünyada sigara içenlerin üçte ikisi, yalnızca 10 ülkede yaşıyor. Bu ülkeler Çin, Hindistan, Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri, Bangladeş, Japonya, Türkiye, Vietnam ve Filipinler’den oluşuyor. Dünya çapında gençler arasında sigara kullanım oranı ise Türkiye, Avrupa ve Güneydoğu Asya bölgelerinde oldukça yüksek.

Sigara tüketiminin azalması içinse araştırmacılar, hükümetlere oldukça önemli bir veriyi sunuyor. Verilere göre sigaraya başlayanların %89’u, 25 yaşına kadar bağımlılık devam ettiriyor. 25 yaşından sonra sigaraya başlama olasılığındaysa düşüş görülüyor. Bu nedenle araştırmacılar, sigara tüketiminin azaltılması için özellikle gençlere odaklanılması gerektiğini ifade ediyor.