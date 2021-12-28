Küresel Günlük COVID-19 Vaka Sayısı Rekoru Kırıldı

Koronavirüs pandemisinde bugüne kadarki en yüksek günlük vaka sayısı rekoru kırıldı. 27 Aralık Pazartesi günü, dünya genelindeki toplam koronavirüs vaka sayısı 1,44 milyonun üzerine çıktı. Bu yükselişin nedeninin omicron varyantı olduğu düşünülüyor.

Özellikle de aşılar sayesinde dünya gündeminden yavaş yavaş çıkmaya başladığını düşünmeye başladığımız koronavirüs pandemisi, omicron isimli varyant nedeniyle yeniden hortladı. Dünyanın dört bir yanında artan vaka sayıları, bir süredir normalleşme sürecinde olan ülkeleri yeniden kısmi kapanmaya itti. Avrupa'dan gelen son haberlere göre pek çok ülkede yılbaşı kutlamaları dahi iptal edilmiş durumda...

Omicron, salgının Türkiye'deki seyrini de değiştirecek gibi görünüyor. Zira 27 Aralık'ta sert bir yükseliş gösterdi. Bir süredir 20 bin civarında seyreden vaka sayıları, dün itibarıyla 26 binin üzerine çıktı. İşte tüm bunlar, dünya genelindeki günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırılmasına neden oldu. Öyle ki 27 Aralık Pazartesi günü, tüm zamanların en çok vaka sayısına ulaşıldığı günü olarak kayıtlara geçti.

1,44 milyon yeni vaka bildirildi

Tüm ülkelerin verilerini derleyen kurum ve kuruluşlara göre 27 Aralık'taki küresel vaka sayıları, 1,44 milyonun üzerine çıktı. Bu sayı, bugüne kadar hiçbir zaman görülmemişti. Net bir açıklama olmasa da vaka sayılarının bu kadar artmasının temel nedeninin omicron varyantı olduğu düşünülüyor. Önümüzdeki günlerin nasıl geçeceğini ise şimdilik kimse bilmiyor...

Bu arada, 7 günlük vaka sayılarında da gözle görülür artış var. Öyle ki son bir haftalık süreçte küresel vaka sayıları, 841 bine ulaştı. Bu rakam, omicron varyantı ortaya çıkmadan önce yüzde 49 daha düşüktü. Peki çözüm? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Dünya Sağlık Örgütü de insanların aşılanması gerektiğini ifade ediyor...