Ebola İlacı Koronavirüs Tedavisinde İşe Yarıyor

Daha önce ebolanın tedavisi için geliştirilen bir ilaç koronavirüse karşıda test edilmeye başlandı. İtalya’da 79 yaşındaki bir koronavirüs hastası ilaç sayesinde iyileşti.

Koronavirüsün tedavisinin geliştirilmesi için çalışmalar olabildiğince hızlı bir şekilde devam ediyor. Araştırmacılar, benzer virüs salgınlarında kullanılan ilaçları da koronavirüsün tedavisinde kullanmayı deniyorlar.

Ebolaya karşı geliştirilen bir ilaç koronavirüsün tedavisinde olumlu sonuçlar doğmasına neden oldu. Gilead Sciences Inc tarafından ebolaya karşı geliştirilen Remdesivir isimli ilaç, İtalya’da koronavirüse yakalanan 79 yaşındaki bir adamın iyileşmesini sağladı.

Koronavirüs testleri pozitif çıktıktan sonra İtalya’nın Cenova şehrinde bir hastanede tedavi altına alınan 79 yaşındaki adamın tedavisinde Remdesivir isimli ilaç kullanıldı. 7 Mart’ta başlayan tedavinin ardından geçtiğimiz günlerde yaşlı adama uygulanan 2 COVID-19 testi negatif çıktı.

79 yaşındaki adamın San Martino Hastanesi’ndeki tedavisinde görev alan Dr. Matteo Bassetti, salı günü yaptığı açıklamada, “Deneysel olarak Remdesivir’i kullanarak ilk kez bir hastamızı tamamen iyileştirdik” dedi. Dr. Basetti, koronavirüsten kurtulan adamın önümüzdeki günlerde evine döneceğini de ifade etti.

Daha önce ebolanın tedavisi için test edilen Remdesivir, ebolaya karşı başarısız olmuştu. Ancak İtalya’da ortaya çıkan sonuçlar ilacın koronavirüs tedavisinde umut olarak görülmesine neden olacak gibi duruyor.

ABD Başkanı Donald Trump da perşembe günü yaptığı basın açıklamasında Remdesivir’i destekleyen açıklamalar yaptı. Trump, Remdesivir ve sıtmaya karşı kullanılan jenerik ilaç hidroksiklorokinin test süreçlerinin kolaylaştırılması için ABD kurumlarına çağrı yaptı.

Remdesivir, Çin’de de koronavirüs tedavisinde test ediliyor. Çin’de testlerin sonuçlarının önümüzdeki ayın başında açıklanması bekleniyor. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü de geçen ay hastalar üzerinde ilacın testlerine başladı.