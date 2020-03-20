Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını film oluyor. Corona Zombies, salgının yayılmasının ardından dünyanın zombi kıyametine teslim oluşunu konu alacak.

ABD'li prodüksiyon şirketi Full Moon Features, yeni korku filmi olan Corona Zombies'i 10 Nisan'da Amazon'da, Full Moon Features uygulamasında ve çeşitli dijital platformlarda yayınlayacak. Yapımcı, yeni filmini paylaştığı afiş ile duyurdu.

Corona Zombies, adından da anlaşılacağı üzere koronavirüs salgınını konu alıyor. Dünyayı saran hastalık endişesi ile işletmelerin geçici olarak kapatılması ve insanların evlerine kapanması, Full Moon'a mizah ve fantezi unsurlarının yer aldığı yeni bir film için ilham kaynağı oldu.

Corona Zombies, ülkelerin önlem almada yetersiz kaldığı, zenginlerin umursamaz baktığı salgının kontrolden çıkışını ele alıyor. Ancak bu kez salgın, bulaştığı insanları zombiye dönüştürüyor ve diğer insanlara saldırmasına neden oluyor. Elbette sonrasında dünyada kan ve vahşet kol geziyor.

Film için gelen yorumlar, Corona Zombies'in salgın döneminde insanların ihtiyaç duyduğu eğlence olabileceğini öne sürüyor. Full Moon'un bu tarz korku filmlerindeki tecrübesi, Corona Zombies'in iddialı bir salgın filmi olabileceğine işaret. Full Moon film için yeni posterler yayınlayacağını ve internet üzerinden satışa sunacağını da ekledi.