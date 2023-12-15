Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Özel harekât polislerinin de katıldığı operasyonda, otomatik silahlar ile tabancalar da ele geçirildi.

Zaman zaman çeşitli konularla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Ece Ronay, bu kez özel harekât polislerinin de katıldığı bir operasyonla gözaltına alındığı için gündeme geldi. Sosyal medyadaki işlerinin yanı sıra güzellik merkezi de işleten Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlatmakla suçlanıyor. Bu arada; daha birkaç hafta önce de Ece Ronay'a ait bir iş yeri kurşunlanmıştı.

Aslına bakacak olursak Ece Ronay, bir süredir eski eşi Mehmet Bilir nedeniyle gündemde. Geçmişte, eski eşi tarafından darp edildiği ile ilgili iddiaları gündeme getiren Ronay, boşanmış olmalarına rağmen rahatsız edildiğini de öne sürdü. İkilinin arasında neler yaşandığı bilinmiyor ancak bu kez Ece Ronay, eski eşine saldırmış gibi görünüyor. En azından hakkındaki iddialar bu yönde.

Toplam 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Ece Ronay'la birlikte toplam 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin yaşlarının küçük olduğu bilgisi de servis edildi. Ece Ronay'ın azmettirici, diğer şüphelilerin tetikçi olduğu değerlendiriliyor.

Operasyonla ilgili dikkat çeken hususlardan bir tanesi, baskınlar sırasında ele geçirilen silahlarla ilgili. Edinilen bilgilere göre şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; otomatik silahlar, tabancalar, 58 fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.