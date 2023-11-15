Sosyal medyada fenomen olup geniş bir kitleye ulaşan bazı kişiler, son dönemde iplikleri pazara çıkıp birer birer gözaltına alınarak tutuklanıyorlar. İhtişamlı hayatları ile önce halkın sonra da adli mercilerin dikkatini çeken fenomenlerin birçoğu dolandırıcılık suçlamaları ile gündemden düşmüyor. Peki şimdiye kadar kimlerin ismi geçti?

Adnan Oktar’ın suç örgütü kurmasından Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklaması ile devam eden bu furyanın aslında öncesi de var. Sosyal medya aracılığı ile insanları kandırıp suçlanan, ceza alanlar insanlar olduğu gibi birçoğu da ifadeler için karakol kapılarını aşındırıyor.

Oda TV'nin haberine göre de Dilan ve Engin Polat'ın kara para aklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçecek ve bu kapsamda 600'e yakın sosyal medya fenomenini incelemeye alacak. Lüks hayatına dair paylaşım yapan fenomenler incelenecek. Yasalara uygun olmayan durumlar fark edilirse de bu, ilgili mecralara bildirilecek.

Sahne kimlikleri, sahte işleri veya ürünleri ile birçok kişinin canını da yakan bu “sözde” fenomenler kimmiş, hangi suçlardan başlarına neler gelmiş bakalım.

Dilan ve Engin Polat çifti, suçları kesinleşirse 30 yıla yakın hapis cezası alabilir.

5 yıl gibi kısa bir sürede zengin olup bu zenginliği abartılı şekilde sosyal medyada yaşayan Dilan ve Engin Polat, kara para aklama suçu ile tutuklandı. Güzellik merkezleri başta olmak üzere kurdukları bazı şirketler aracılığıyla kara para aklayan çift ile Sıla Doğu, Sezgin Polat, Can Doğu ve Can Polat’ın da aralarında olduğu toplamda 12 kişi tutuklandı.

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” ile suçlanan çiftin avukatı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Polatların suçları kesinleşirse 25-30 yıl arasında hapis cezası alabileceklerini söyledi.

Dün ise suçlarına bir yenisi daha eklendi. Şarkıcı Banu Parlak’ın sahibi olduğu güzellik merkezinin kurşunlanması üzerine ifadeleri alınan Engin ve Dilan Polat ile babası Sezgin Polat’a, azmettirici oldukları için bir tutuklama kararı daha verildi.

Bahar ve Nihal Candan, kara para aklama suçu ile gözaltına alındı.

Dünün gündemi ise Bahar ve Nihal Candan kardeşler oldu. Türkiye’nin “İşte Benim Stilim” programı ile tanıdığı Bahar Candan, yarışmadan sonra ablası ile sosyal medya fenomeni oldu. Garip hareketleri, lüks yaşamı ile dikkat çeken kardeşlerin sahip olduğu paranın kaynağı merak edilince de birçok kişinin merceğinde oldu.

Timur Soykan’ın “dolandırıcılık çetesi üyeleri” iddiaları ile de gündeme gelen Nihal ve Bahar Candan, dün gözaltına alındılar. Kardeşlerin gözaltı sonucu ne olacak bilinmez ama dolandırıcı fenomenlerin arasında artık onların da adı geçiyor.

Nihal ve Bahar Candan’ın gözaltına alınma sebebini daha detaylı öğrenmek için aşağıdaki içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

"Var Böyle Tipler" hakkındaki iddialar sürmeye devam ediyor.

Yaptığı tiplemeler ile büyük takipçi kazanan Kıvanç Talu ve reklamcı eşi Beril Talu, dolandırıcılık iddiası ile konu olan diğer fenomenler. Çevresindeki kişileri reklam projelerinden para kazanma vaadi ile kandırdığı iddia edilen çiftin, 100 milyon TL üzerinde vurgun yaptığı söyleniyor.

Dolandırdıkları kişilerin iftiraları üzerine soruşturma başlatılan çift için önce Portekiz’e kaçtığı söylense de çocuklarının pasaportu olmadığı için Gürcistan’a gittikleri, çocuklarına burada pasaport çıkarıp daha sonra başka bir ülkeye kaçacakları söyleniyor.

Yurt dışına çıkma yasağı gelen ve hakkında soruşturma bulunan Kıvanç Talu’nun Var Böyle Tipler sosyal medya hesabı kapalı olduğu gibi aileden herhangi bir haber de alınamıyor.

8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar.

1980’li yıllardan itibaren “mehdiyet” inancı ile insanların hayatına sızmaya başlayan Adnan Oktar, uzun yıllar boyunca kurduğu teşkilat ile kızları ağına düşürdü. İşaretledikleri kızları kusursuz bir plan yaparak kandıran grup üyeleri, yavaş yavaş kendilerine çektiler. Örgütün içerisine girip çıkış yolu kalmayan kızlar ise Adnan Oktar’ın “kedicik”leri olmak zorunda kaldı.

Suç örgütünden kaçmayı başaran bazı kadınların hikâyelerini ilgili içerikte okuyabilirsiniz:

Yıllarca bu kurguyu devam ettiren Adnan Oktar’ın suç örgütü 2018 yılında baltalandı. Birçok baskın yapılsa bile bir şekilde işin içinden çıkan Adnan Oktar; cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, siyasi ve askerî casusluk, kişisel verilerin kaydedilmesi, tarihi eser kaçakçılığı gibi 30 ayrı suçtan gözaltına alındı.

Adnan Oktar, 18 Temmuz 2018’de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve 8 bin 658 yıl hapis cezası aldı.

Psikoloji mezunu olduğunu söyleyip takipçilerini kandırdığı iddia edilen Çağla Düvenci Sönmez, fenomen hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

2016 yılında birçok kişinin gündeminde “sahte psikolog” olduğu söylenen Çağla Düvenci Sönmez vardı. Televizyon programlarına çıkıp psikolog olduğunu söyleyen, insanlara akıl veren ve yönlendirmeye çalışan Sönmez’in psikoloji bölümünden mezun olmadığı belirtilmişti.

Şikâyetler üzerine Bilgi Üniversitesi bir açıklama yaptı ve Sönmez’in 27 Ocak 2010 tarihinde 12788 diploma numarası ile sadece sosyoloji bölümünden mezun olduğunu söyledi. Sönmez, çifte diploma fotoğraflarını paylaşsa da onu psikoloji bölümünde hiç görmediklerini söyleyenler de oldu.

Her ne kadar Sönmez, belgeleri olduğunu ve fatura kesip vergisini bile ödediğini söylese de Türk Psikologlar Derneği de konu üzerine açıklama yaptı ve psikolog diploması olmadığı hâlde bu işi yapan Sönmez için yasal yollara başvuracağını belirtti.

Sönmez ise arama motorlarında kendi hakkındaki bu haberleri kaldırmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme de nasıl oldu bilinmez ama Sönmez’in bu isteğini kabul etti ve bazı haberler kaldırıldı. İşin daha da tuhaf yanı Sönmez bu olaydan sonra Londra’ya taşındı ve Instagram’da fenomen hayatına 780 bin civarındaki takipçisi ile devam ediyor.

Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın, 56 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

2021 yılında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafınca birçok tanınmış isme soruşturma başlatılmıştı. Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın’ın da aralarında olduğu 18 şüpheli, dolandırıcılık ile suçlandı.

Fenomenler, kandırdıkları insanlara sosyal medyada oynanan bir oyundan para ödülü kazanacaklarını ancak bunun için bir miktar vergiyi vermelerini gerektiğini söyledi. Dolandırıcı suç şebekesinden 17’si tutuklanırken 2 kişi serbest bırakıldı.

Barankoğlu ve Aydın, ifadelerinde sadece sosyal medyadan reklam karşılığında para kazandıklarını, dolandırıcılık işi olduğundan haberleri olmadığını söyledi ve suçlamaları kabul etmedi. Ancak iki fenomen de tutuklandı. Tutukluluk değerlendirme kapsamında ise Barankoğlu ve Aydın, 56 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

YouTube’dan hapishaneye giden Onur Elmas

YouTube şarkıcılığı yapan, TikTok fenomeni ve menajer Onur Elmas, 7 kişilik dolandırıcılık çetesinin lideri çıktı. 2022 yılında devremülk sahiplerini, gayrimenkullerini yabancı kişilere yüksek fiyattan satma vaadi ile kandıran Onur Elmas, yurt dışındaki yatırımcıların Türkiye’ye gelme masrafı için de dolandırdıkları kişilerden 32 bin TL para aldı.

Parayı verdikten sonra pişman olan devremülk sahiplerinin telefonunu alan çete üyeleri, banka hesaplarındaki 350 bin TL’yi de ele geçirdi. Toplamda 5 milyon TL dolandıran çete lideri Onur Elmas ve 3 adamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

120 TikTok fenomeni gözaltına alındı, aralarında tanıdık simalar da olan 10 kişi tutuklandı.

Haziran 2023’te 37 ilde eş zamanlı yapılan operasyon ile 120 TikTok fenomeni, 1,2 milyar dolandırıcılık iddiası ile gözaltına alınmıştı.

Çete, ele geçirdikleri kredi kartları ile TikTok’tan jeton satın aldı ve daha sonra da jetonların iadesini belirli hesaplara yaptı. TikTok’taki bir açıktan kaynaklı yapılan bu dolandırıcılık işlemi sonrasında kredi kartından çekilen jeton paraların iadesi TikTok tarafından yapıldı.

Dairelerden iş yerlerine, şirket ortaklık paylarından arabalara, villalardan silahlara ve yüklü miktarda paraya kadar birçok eşyaya da el konuldu.

57 şüpheli soruşturma kapsamında adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 10 şüpheli de tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında ise yüksek takipçileri ile dikkat çeken Ahmet İsmet Baştürk, Abdulsamet Kaya, Kenan Kerim Kekeç ve Recep Toprak da bulunuyor.

Instagram ve TikTok’un yanı sıra Twitch fenomenleri de dolandırıcılık ile tutuklandı.

Dolandırıcılıktaki son isimlerimiz ise canlı görüntü programı olan Twitch fenomenlerinden. 2021’de platformdaki fenomenlere kimliği bilinmeyen kişiler tarafından düzenli bağış yapıldığı iddiası gündeme gelmişti.

Bu bağışların çalıntı kredi kartlarından yapılması ve bağış yapan kişi ile yayıncıların arasında paraların belirli oranlarda paylaştırılması iddiasına yönelik farklı illerde operasyon düzenlenmişti.

Boran Mahmutoğlu, Figen Benli, Muhammed Işık, Dilara Esma Toprakçı, Sude Eldem'in de arasında olduğu 31 Twitch fenomeni, 18 yaşından küçük 6 şüpheli ile toplamda 39 kişi gözaltına alınmıştı.

1 milyon dolarlık vurgundan sorumlu tutulan şüpheli iki kişi tutuklanırken 37 kişi serbest bırakıldı.

Özellikle 2021 yılından itibaren hız kazanan dolandırıcılık ile fenomenler sık sık gündemde. Umarız ki bu kişilere kanan kişilerin sayısı azalırken kendilerine kandıracak kapı bulamazlar. Dilan ve Engin Polat çifti tutuklanması, Kıvanç ve Beril Talu soruşturması, Bahar ve Nihal Candan gözaltı ile ilgili gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz.