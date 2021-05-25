Avrupa'nın 5 büyük mobil operatörünün ortaklığında, daha sürdürülebilir özelliğe sahip telefonları belirlemek ve üreticileri bu alanda daha fazla teşvik etmek için "Eco Rating" etiketi geliyor. Etiket, ülkemizde de kullanılmaya başlayacak.

Türkiye de dahil olmak üzere toplamda 24 ülkede akıllı telefonlar için yeni bir standart etiketi getiriliyor. Avrupa'daki 5 mobil operatör, daha sürdürülebilir telefonlar üretmeyi teşvik etmek için "Eco Rating" etiketini hayata geçirdi. İlk olarak 12 tedarikçinin telefonlarını değerlendirecek olan Eco Rating", sektörde çevresel derecelendirme sistemi olarak hizmet edecek.

Perakende satışlar için akıllı veya farklı özelliklere sahip telefonların üretim aşaması, kullanımı, taşınması ve son olarak elden çıkarılması gibi unsurların çevresel etkilerine odaklanacak Çevresel Derecelendirme (Eco Rating) girişimi; Vodafone, Orange, Telefónica, Deutsche Telekom ve Telia Company firmalarının ortaklığında geliştirildi.

Hangi markalar etiketlenecek?

Eco Rating girişimi tarafından değerlendirilecek ilk firmalar da duyuruldu. Buna göre; Bullitt Group (CAT, Motorola), Doro, Nokia, Huawei, MobiWire, Motorola/Lenovo, OnePlus, OPPO, Samsung Electronics, TCL/Alcatel, Xiaomi ve ZTE firmalarının telefonları Eco Rating'de değerlendirilecek ilk cihazlar olacak. Bu girişimin arkasındaki mobil operatörler, Haziran 2021'den itibaren faaliyet gösterdikleri 24 Avrupa ülkesindeki satış noktalarında Eco Rating etiketlerini kullanmaya başlayacak.

Eco Rating, hangi ülkelerde kullanılmaya başlayacak?

Eco Rating ile ilgili yapılan resmi açıklamaya göre yeni derecelendirme sistemi Avrupa'nın 24 ülkesinde kullanılacak. Bu ülkeler; Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Birleşik Krallık, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Türkiye ve Yunanistan olarak açıklandı.

Eco Rating tam olarak ne yapacak?

Eco Rating; her cep telefonu modelinin yaşam döngüsü boyunca çevresel performansını 100 üzerinden değerlendirilmesiyle oluşuyor. Cihaz üreticilerinin sağladığı bilgileri kullanan Eco Rating, 19 farklı kriterde değerlendirme metodolojisi uyguluyor ve bu sayede her cihaza özel puanlar veriliyor. Eko Derecelendirme etiketi, bu kriterlere ek olarak 5 temel alanda da rehberlik sunuyor. Bunlar ise dayanıklılık, onarılabilirlik, geri dönüştürülebilirlik, iklim etkisi ve kaynak verimliliği konuları.

Eco Rating'e önümüzdeki dönemde daha fazla akıllı telefon üreticisinin girmesi bekleniyor. Peki sizler için bu derecelendirme sistemi bir kıstas olabilir mi? Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.