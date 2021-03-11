Vodafone, Askerliğini Yapanlar İçin Bir Tarife Yayınladı

Ülkemizde faaliyet gösteren akıllı telefon operatörlerinden biri olan Vodafone, askerlik görevini gerçekleştiren vatandaşlarımız için Askerfone adını verdiği tarifeleri satışa sundu. Bu hatlarla en fazla 7 kişiyle iletişim kurulabilecek.

Vodafone, askerlik görevini yerine getirmekte olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik olarak yeni tarifeler hazırladı. Vodafone'un faturasız tarife olarak hazırladığı bu paketlere de Askerfone adı verildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belirlediği şartlar gereği, Askerfone kullanıcıları seçtikleri 5 yurtiçi ve 2 yurtdışı olmak üzere en fazla 7 farklı numarayla iletişime geçebilme hakkına sahip olacak. Ayrıca bu hatlar, hafta içi saat 08:00 ve 18:00 arasında seçili 7 numara dahil tüm konuşmalara kapalı olacak, internet servisi içermeyecek.

Askerlere özel tarife

Askerfone tarifeleri ile ilgili açıklama, Vodafone'un Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu'ndan geldi. Sennaroğlu yaptığı açıklamasında, “Askerlik görevini yapanların sevdikleriyle iletişimini sürdürebilmesi için Askerfone adı altında faturasız tarifeler geliştirdik." dedi.

Tarifenin özelliklerine de değinen Sennaroğlu, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ön şart olarak belirttiği özellikleri sağlayan bu tarifelerimizle, askerlik görevini yapanlar bu süreçte sevdikleriyle hasret giderebilecek. Abonelerimiz askerlik görevlerinin bitmesiyle birlikte herhangi bir faturasız tarifeye geçiş yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Askeri birliklerden alınabilecek

Askerfone tarifesi kullanmak isteyen kişiler, birliklerdeki noktalarda numara taşıma yöntemiyle ya da yeni hat alarak Askerfonelu olabilecek. Ayrıca Vodafone mağazalarında da kişiler numaralarını bu tarifelere taşıyabilecek. Yeni hat alan Askerfone kullanıcılarına her yöne 500 dakika, Vodafone’lularla sınırsız konuşma ve 3500 SMS içeren, 28 gün geçerli paket hediye ediliyor.

Askerfone tarifelerinin içinde herhangi bir konuşma süresi, SMS ya da veri paketi bulunmuyor. Herhangi bir şekilde internet paketi alınamayan Askerfone'u kullanacak olan kişiler, sesli görüşme ve SMS hakkı içeren Askerfone Kolay Paket adı verilen paketlerden birini seçiyor.

Her yöne 500 dakika, Vodafone’lularla sınırsız konuşma, 1000 SMS içeren 28 günlük Asker Süper Kolay Paketi 20 TL’den sunulurken, 1500 SMS'lik paket de 5 TL'ye alınabiliyor.