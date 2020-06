Microsoft'un en güncel internet tarayıcısı Chromium tabanlı Edge, can sıkıcı bir sorunla karşı karşıya. Bu sorun nedeniyle YouTube videoları, AdBlock (Plus) veya Adblock for Youtube gibi popüler eklentilerle birlikte kullanılamıyor. Sorunun farkında olduklarını açıklayan Microsoft, sorun düzeltilene kadar eklentilerin devre dışı bırakılmasını tavsiye etti.

Chromium tabanlı Edge, çok kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen Google Chrome'dan hatırı sayılır miktarda kullanıcıyı kendine çekmeyi başardı ancak bazı Edge kullanıcıları şu sıralar, tüm tarayıcı deneyimini mahvedebilecek can sıkıcı bir sorunla karşı karşıyalar. Pek çok kullanıcı tarafından bildirilen bir soruna göre Microsoft'un Chromium tabanlı yeni tarayıcısı Edge, bazı popüler reklam engelleme eklentileri aktif durumdayken YouTube videolarını oynatmıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu, aktif bir YouTube kullanıcısı için büyük bir sorun. Söz konusu hatadan etkilenen reklam engelleyiciler arasında "AdBlock (Plus)" veya "Adblock for Youtube" gibi milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan eklentiler de bulunuyor. Dolayısı ile sorunun gerçekten de 'büyük' olduğu söylenebilir. Reklam engelleyici ile YouTube videosu izlemek istediğinizde böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz Bir hata meydana geldi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin... Bazı kullanıcılar tarafından defalarca raporlanan bu sorun, Microsoft tarafından da fark edilmiş. Microsoft Topluluğu üzerinden açıklama yapan yetkililer, bu sorunun bilinen bir hata olduğunu, her işletim sisteminde ve tüm Microsoft Edge versiyonlarının bu sorundan etkilendiğini belirttiler. İLGİLİ HABER Android İçin Microsoft Defender Önizleme Sürümü Yayınlandı Microsoft'un tavsiyesi pek de hoşunuza gitmeyecek Microsoft, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda çalışmaların sürdüğünü söyledi. Ayrıca Microsoft'un bu konuda pek de hoşunuza gitmeyecek bir tavsiyesi var. Geliştiriciler, AdBlock (Plus) ya da Adblock for Youtube eklentilerinin devre dışı bırakılması durumunda bu sorunun ortadan kalkacağını ifade ediyor.

Kaynak : https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882

