Android İçin Microsoft Defender Önizleme Sürümü Yayınlandı

ABD merkezli yazılım devi Microsoft, uzun ve meraklı bir bekleyişin ardından antivirüs yazılımı Microsoft Defender’ı Android için önizleme sürümü olarak yayınladı. Şimdilik yalnızca Microsoft 365 müşterilerine sunulan uygulama, akıllı telefonları kötü amaçlı yazılımlara ve kimlik avı hırsızlıklarına karşı maksimum seviyede korumayı vadediyor.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft’un masaüstü ve dizüstü bilgisayarların dışında mobil platformlar için de bir antivirüs yazılımı sunacağı haberini ilk kez geçtiğimiz şubat ayında almıştık. Mart 2019’da macOS işletim sistemi için Microsoft Defender ATP isimli güvenlik yazılımını duyuran ABD merkezli şirket, platform ağını genişletme konusundaki tutumunu sürdürüyor.

Microsoft, bugün itibarıyla Microsoft Defender ATP’yi Android platformu için yayınladı. Şimdilik önizleme sürümü olarak yalnızca Microsoft 365 müşterilerine sunulan uygulama, önümüzdeki aylarda tüm kullanıcıların hizmetine açılacak. Peki, Microsoft Defender ATP, Android kullanıcılara ne sunuyor?

Android için Microsoft Defender ATP, şimdilik yalnızca Microsoft 365 müşterilerine sunuldu

Bildiğiniz üzere Android; açık kaynaklı yapısı nedeniyle kötü amaçlı yazılım, kimlik avı dolandırıcılığı ve truva atlarına karşı nispeten daha savunmasız bir pozisyonda. Google, uygulama mağazasından her ay yüzlerce uygulamayı kaldırsa da, kişisel verilerin gizliliğini tehdit eden bu tehlikeli yazılımların önüne tamamen geçmek pek de mümkün değil. Android için Microsoft Defender ATP de tam olarak bu sorunla başa çıkmayı vadediyor.

Microsoft Defender ATP, kötü amaçlı yazılımlara karşı gerçek zamanlı tarama ve kimlik avı girişimlerini algılama gibi farklı güvenlik seçenekleri sunuyor. Uygulama, herhangi bir kötü amaçlı yazılım tespit ettiğinde, hasarın boyutunu minimize etmek için mail servisleri ve online bankacılık uygulamaları gibi kritik platformlara erişimi kısıtlıyor. Böylece kullanıcıların olası bir veri ihlali ile karşılaşma riskini en aza indiriyor.

Microsoft Defender ATP, kimlik avı girişimlerini gerçek zamanlı olarak algılayıp, müdahale ediyor

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Android için Defender ATP’nin önizleme sürümü, şu anda yalnızca şu anda Microsoft 365 müşterileri için sunuldu. Elimizde henüz kesin bir tarih olmasa da, uygulamanın önümüzdeki dönemde tüm kullanıcıların erişimine açılmasına kesin gözüyle bakılıyor.